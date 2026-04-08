Ziekenhuizen op scherp na cyberaanval van ongekende omvang: ‘Impact is enorm’

door Pieter Immerzeel
woensdag, 08 april 2026 om 11:13
bijgewerkt om woensdag, 08 april 2026 om 11:38
142148790_m
Een cyberaanval op softwareleverancier ChipSoft zorgt voor onrust in ziekenhuisland. De systemen draaien nog, patiënten worden gewoon behandeld, maar achter de schermen staan instellingen op scherp. Want als het misgaat bij een grote speler in elektronische patiëntendossiers, kan dat verstrekkende gevolgen hebben.
Ziekenhuizen zijn door expertisecentrum Z-CERT geïnformeerd over het incident en volgen de situatie nauwgezet. Voor de zekerheid nemen meerdere instellingen maatregelen. Zo heeft Rijnstate in Arnhem een koppeling met huisartsen tijdelijk afgesloten. “Onze patiëntgegevens en andere informatievoorzieningen zijn veiliggesteld. Op dit moment ervaren wij geen verstoringen in ons systeem”, laat het ziekenhuis weten.
Ook in Amsterdam grijpt het OLVG in. Daar is de uitwisseling van medische gegevens met andere ziekenhuizen tijdelijk stilgelegd. Toch benadrukken zorgverleners dat de zorg gewoon doorgaat en dat alle benodigde informatie beschikbaar blijft.

Veel onzekerheid

Volgens cybersecurity-expert Lisa de Wilde is de ernst van de situatie niet te onderschatten. “Een cyberaanval is altijd zeer impactvol op een organisatie. Er moet veel onderzoek plaatsvinden voordat duidelijk wordt wat er aan de hand is en tegelijkertijd is het heel belangrijk dat er gecommuniceerd wordt, juist omdat het over de zorg gaat en mogelijk over patiëntgegevens”, zegt ze tegen BNR.
Wat er precies speelt, is nog onduidelijk. ChipSoft zelf heeft nog niet gereageerd. De Wilde vermoedt een ransomware-aanval, waarbij systemen worden gegijzeld en mogelijk data is buitgemaakt. “Dan is het advies aan betrokkenen om uit voorzorg systemen af te sluiten of in ieder geval de verbindingen met ChipSoft te verbreken.”

Verwarring over patiëntgegevens

Het grootste vraagteken hangt boven de patiëntdata. Officieel beheert ChipSoft die gegevens niet, maar ze staan wél in hun systemen. En daar wringt het.
“Daar maak ik me wel zorgen om, vooral omdat ChipSoft daar nog niets over heeft gecommuniceerd. En de berichten die worden gecommuniceerd vind ik persoonlijk verwarrend. In de ene berichtgeving wordt aangegeven dat patiëntgegevens waarschijnlijk niet getroffen zijn, maar ik heb ook signalen gehoord van wél. Ik hoop dat daar heel snel duidelijkheid over komt”, aldus De Wilde.
Website plat
De website en telefonie van ChipSoft liggen plat. Volgens De Wilde is dat geen toeval. “Vaak hosten organisaties de website op dezelfde systemen als waar ook de rest van de producten draaien. Dan trek je uit voorzorg de netwerkstekkers eruit en gaat ook je website plat.”
Intussen krijgt ChipSoft hulp van Z-CERT, dat gespecialiseerd is in cybersecurity binnen de zorg. Dat stelt enigszins gerust. Maar totdat er duidelijkheid is, blijft het afwachten hoe groot de schade écht is.
Bron: BNR

Lees ook

OpenAI beschuldigt The New York Times van 'hacken' ChatGPTOpenAI beschuldigt The New York Times van 'hacken' ChatGPT
Odido-hack: de 12 risico's die je loopt als klantOdido-hack: de 12 risico's die je loopt als klant
Slimme tv, domme browser: zo groot is het risico op hackenSlimme tv, domme browser: zo groot is het risico op hacken
loading

POPULAIR NIEUWS

251969292_m

Dit is de leeftijd waarop je geluksniveau de bodem raakt (en wat je eraan kunt doen)

generated-image (10)

Mag natte was een nacht in de wasmachine blijven?

175016415_m

Geraspte wortels, skyr, plantaardige drinks: wanneer gezond eten ultrabewerkt blijkt

anp070426120 1

VS vallen Iraans olie-eiland Kharg aan

122115035_m

Slaap je echt slechter als je 's avonds koffie drinkt? Nee, concludeert nieuwe studie

182244303_m

Tatoeages hebben effecten op je immuunsysteem die we nu pas beginnen te begrijpen

Loading