Olieprijzen kelderen, maar daling aan pomp gaat in kleine stapjes

EINDHOVEN (ANP) - Hoewel de olieprijzen woensdag hard daalden door een voorlopig staakt-het-vuren in het Midden-Oosten, zullen de prijzen aan de pomp de komende dagen naar verwachting maar mondjesmaat zakken. "Wij hopen dat morgen de eerste daling van de brandstofprijzen inzet. Maar meestal gaat dat niet in één keer, maar in kleine stapjes", zegt Derk Foolen, brandstofexpert bij consumentencollectief UnitedConsumers.

Volgens hem is het ook afwachten wat de komende dagen in het Midden-Oosten gebeurt en of het conflict onverwacht weer oplaait. "Het is eigenlijk koffiedik kijken. Ik hoop dat er de komende weken iedere dag wel een daling zal zijn aan de pomp", aldus de deskundige. Hij wijst erop dat de pompprijzen niet alleen door de olieprijs worden bepaald, maar ook door factoren zoals vraag en aanbod.

De adviesprijs voor een liter Euro95 is woensdag licht gestegen tot een record van 2,599 euro. Diesel kost nu 2,819 euro per liter, eveneens een record. Woensdagmiddag bepalen oliemaatschappijen de prijzen die donderdag bij de pomp gelden.