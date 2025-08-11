Ziekenhuizen zoeken uit of data patiënten ook zijn geroofd

LEIDEN (ANP) - Onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en ziekenhuis Alrijne in Leiderdorp onderzoeken of gegevens van hun patiënten ook zijn gestolen bij een digitale inbraak bij een laboratorium in Rijswijk. "We proberen te achterhalen of het zo is, maar we weten het nog niet", laat een woordvoerder van het LUMC weten na berichtgeving van RTL Nieuws.

Het Alrijne had eerder maandag van het laboratorium gehoord dat gegevens van die groep patiënten niet zijn getroffen. "Inmiddels vernemen we dat het mogelijk anders is. Dat gaan we uiteraard onderzoeken. We zijn geschrokken", zegt een woordvoerster.

Cybercriminelen drongen begin juli door tot de computersystemen van het Rijswijkse laboratorium Clinical Diagnostics NMDL. Dat lab verwerkt de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker. De hackers stalen de persoonlijke gegevens van ongeveer een half miljoen vrouwen die zich hadden laten testen. Van een onbekend aantal vrouwen is ook de uitslag van het uitstrijkje of de zelftest uitgelekt.