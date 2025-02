Zo groot is de kans dat je ooit overlijdt aan kanker (als je niet rookt)

Kanker is een ziekte waar we direct of indirect allemaal mee te maken krijgen. De kans dat je het ooit in je leven krijgt is gemiddeld 50 procent. Lang niet alle soorten zijn dodelijk dus de kans dat je eraan overlijdt ligt een stuk lager. Bovendien speelt leefstijl een grote rol.

Als je een perfect gezonde leefstijl hebt - niet roken, gezond eten, genoeg bewegen, weinig alcohol, gezond gewicht, geen overmatige zonblootstelling - dan kun je je risico aanzienlijk verlagen, maar zeker niet uitsluiten.

Studies tonen aan dat je met een gezonde levensstijl het risico op kanker met 30 tot 40 procent kunt verminderen. Niet roken speelt daarbij verreweg de grootste rol. Maar omdat leeftijd en genetica ook meewegen, blijft de kans ergens tussen een op drie en een op vier, oftewel 25 tot 35 procent.

Als je niet rookt, verlaag je je risico om te overlijden aan kanker aanzienlijk. Roken is namelijk verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van alle kankersterfte en zelfs 85 tot 90 procent van alle longkankergevallen. Rook je dan is de kans 30 tot 40 procent dat je doodgaat aan kanker.

Zonder roken is je kans om ooit aan kanker te overlijden ruwweg tussen de 10 en 20 procent, afhankelijk van andere factoren zoals leeftijd, leefstijl en genetica. Met andere woorden: 80 tot 90 procent van de niet-rokers overlijdt niet aan kanker.