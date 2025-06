Zorg spreekt af seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken

UTRECHT (ANP) - De zorg heeft donderdag een plan gepresenteerd om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. "Herkennen, erkennen, bespreken", is het motto, "wij willen dat onopmerkzaamheid voor altijd verdwijnt".

Volgens de ondertekenaars kan grensoverschrijdend gedrag leiden tot minder vertrouwen van patiënten in zorgverleners. Ook kunnen mensen die in de zorg werken hun plezier in het vak verliezen. Wangedrag moet daarom worden aangepakt. Ongepast gedrag kan niet worden getolereerd en gedupeerden moeten worden gehoord.

Maar dat is niet genoeg, staat in het manifest. De cultuur moet veranderen, en dat kan door integer gedrag aan te moedigen, zodat dit "leidt tot een psychologisch en sociaal veilige zorgsector voor zorgverleners en patiënten en cliënten".

Risico

Een op de elf zorgmedewerkers zegt in het afgelopen jaar last te hebben gehad van grensoverschrijdend gedrag. Alleen in de horeca komt dit nog meer voor.

In de zorg kan grensoverschrijdend gedrag onder meer gebeuren wanneer een patiënt en een zorgverlener nauw contact met elkaar hebben. Het risico bestaat ook wanneer een zorgmedewerker afhankelijk is van een collega, bijvoorbeeld iemand die hoger in rang staat en beslist over de beroepskansen van een ander.

'Urgent probleem'

Het manifest is samen met Mariëtte Hamer opgesteld. Zij is aangesteld als regeringscommissaris om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. Hamer noemt het "ontzettend belangrijk dat seksueel grensoverschrijdend gedrag door de verenigingen en hun achterban wordt erkend als urgent probleem".

Meer dan twintig organisaties hebben het manifest ondertekend. Daaronder zijn artsenfederatie KNMG, ziekenhuiskoepels NVZ en NFU, beroepsverenigingen voor onder meer verpleegkundigen en psychotherapeuten, brancheorganisaties voor ggz, ouderenzorg en gehandicaptenzorg en enkele vakbonden voor zorgmedewerkers.