Zorgakkoord rond: vaccinatie gordelroos en screening borstkanker

DEN HAAG (ANP) - Ouderen kunnen zich laten vaccineren tegen gordelroos en er gaat extra geld naar screening op borstkanker voor vrouwen met dicht borstweefsel. Dat is onder meer afgesproken in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Dinsdagavond konden bronnen al melden dat er een onderhandelaarsakkoord was, maar nu is ook de inhoud bekend.

Voor de vaccinatie tegen gordelroos wordt 39 miljoen euro uitgetrokken. Dit is volgens het ministerie van Volksgezondheid niet genoeg om alle ouderen in één keer te kunnen vaccineren, maar wel voldoende om een begin te maken. Het ministerie gaat het RIVM vragen welke groepen als eerste in aanmerking voor een vaccin zouden moeten komen. Ook gaat er 17 miljoen euro naar borstkankerscreening bij vrouwen met dicht borstweefsel. Bij hen wordt borstkanker niet altijd opgemerkt door een mammogram. Door de investering kunnen zij in plaats daarvan een MRI krijgen. Wel moeten het RIVM en de Gezondheidsraad nog met een definitieve uitwerking en advies hierover komen.