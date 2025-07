NK wielrennen in 2028 in Valkenburg ter ere van 100-jarig bestaan

ARNHEM (ANP) - Het NK wielrennen vindt in 2028 plaats in Valkenburg. De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) laat weten dan 100 jaar te bestaan en ter gelegenheid van dit jubileum de nationale wegwedstrijden te organiseren rond de Cauberg en Valkenburg.

Het NK op de weg vond in het verleden drieëntwintig keer plaats in Valkenburg, voor het eerst in 1937 en voor het laatst in 1973. Met de editie van 2028 keert het NK na vijfenvijftig jaar terug naar de Cauberg, meldt de KNWU.

Onder de eerdere winnaars in Valkenburg bevinden zich Theo Middelkamp, Gerrit Schulte, Wim van Est en Joop Zoetemelk. Bij de vrouwen won Keetie van Oosten-Hage het NK in Valkenburg driemaal.

Voor de edities van 2026 en 2027 zoekt organisator Courage Events nog naar een locatie.