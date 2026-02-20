Zorgbezuiniging coalitie leidt niet automatisch tot efficiëntie

DEN HAAG (ANP) - De bezuinigingen op de zorg die het nieuwe kabinet wil doorvoeren, leiden niet automatisch tot meer efficiëntie in het zorgsysteem. Dat melden het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in hun doorrekening van de plannen van D66, VVD en CDA. In de doorrekening staat dat de bezuinigingen de kwaliteitsverbetering beperken die had plaatsgevonden bij ongewijzigd beleid.

De drie partijen verdedigden de bezuinigingen door te stellen dat het systeem beter moet worden ingericht en dat de bezuinigingen daarom nodig zijn.

Mensen moeten vaker en meer betalen om zorg te krijgen, schrijven de planbureaus. Dat komt onder meer door de verhoging van het eigen risico, een eigen bijdrage voor de wijkverpleging en maatregelen om minder zorgkosten te kunnen declareren.

De gevolgen van de bezuinigingen worden door de coalitie beperkt voor chronisch zieken en mensen die minder te besteden hebben, maar zij gaan alsnog meer betalen dan nu het geval is.