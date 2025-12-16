Zuyderland: in 2031 vleugel voor acute zorg in Sittard-Geleen

HEERLEN (ANP) - Het Zuyderland-ziekenhuis in Limburg komt met een nieuwe vleugel voor acute zorg in Sittard-Geleen. Deze opent naar verwachting in 2031, meldt het ziekenhuis. Deze zorg verdwijnt dan uit de vestiging in Heerlen, zoals al eerder bekend was.

Het Zuyderland-ziekenhuis wil door kostenbesparing en personeelstekort afdelingen, zoals de spoedeisende hulp, in 2030 sluiten in Heerlen. Deze zorg wordt doorgeschoven naar de vestiging in Sittard-Geleen, zo'n 20 kilometer verderop. Dit leidde tot veel commotie in Zuid-Limburg.

De PVV deed tijdens de verkiezingscampagne in 2023 de belofte de afdelingen in Heerlen ook na 2030 open te houden, maar zorgminister Fleur Agema van dezelfde partij kwam deze toezegging niet na. Volgens haar lag de beslissing bij het ziekenhuisbestuur.