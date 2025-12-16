OM zet punt achter zaak-Borsato: geen hoger beroep na vrijspraak

Het Openbaar Ministerie heeft besloten geen hoger beroep aan te tekenen tegen de vrijspraak van de zanger. Daarmee komt er, althans juridisch, een einde aan een zaak die maandenlang de headlines domineerde.

Twee weken geleden oordeelde de rechtbank dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om Marco Borsato te veroordelen voor ontucht met een minderjarig meisje. De vermeende feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen september 2014 en januari 2015. Het OM had een gevangenisstraf van vijf maanden geëist, maar ving bot: Borsato werd vrijgesproken.

Na die uitspraak liet het OM weten het vonnis zorgvuldig te zullen bestuderen. Die evaluatie is nu afgerond, met een duidelijke conclusie. Volgens het OM is er ‘een zeer kleine kans’ dat een gerechtshof in hoger beroep wél tot een veroordeling zou komen. Daarom ziet het OM af van verdere vervolging.

Verschil van inzicht met de rechtbank

In een verklaring licht het OM toe waarom het ondanks aanhoudende twijfels toch geen vervolgstap zet. “Na het bestuderen van het vonnis concludeert het OM dat de rechtbank op twee belangrijke punten anders tegen de zaak aankijkt”, aldus het OM.

Het eerste verschil zit in de beoordeling van de aangifte. “Het eerste punt betreft de betrouwbaarheid van de verklaring van de aangeefster. Het OM is nog steeds overtuigd van de betrouwbaarheid. De rechtbank stelt echter slechts dat deze aangifte niet onbetrouwbaar is en geeft geen eindoordeel over de betrouwbaarheid.”

Steunbewijs onder de loep

Het tweede twistpunt draait om het zogenoemde steunbewijs. “In deze zaak bestond het door het OM aangevoerde steunbewijs uit getuigenverklaringen, WhatsApp-berichten, geluidsopnames, waargenomen emoties en teksten in een dagboek.”

Volgens het OM versterken deze bewijsmiddelen elkaar. De rechtbank koos echter voor een andere benadering. “Het OM heeft gekeken naar hoe de verschillende bewijsmiddelen elkaar ondersteunen. De rechtbank heeft ervoor gekozen de bewijsmiddelen los van elkaar te beoordelen.”

Publiek debat

Dat leidde tot de conclusie dat er geen steunbewijs is. “Hoewel het OM die conclusie niet deelt, heeft de rechtbank haar oordeel over de bewijsmiddelen wel op elk punt juridisch onderbouwd.”

Met het besluit geen hoger beroep in te stellen, is de zaak-Borsato juridisch afgerond. Het publieke debat over de zaak zal vermoedelijk nog wel even blijven doorsudderen.