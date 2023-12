Hoe weet je dat je een eind moet maken aan je relatie? Dit zegt de wetenschap

De feestdagen zijn in aantocht. Traditioneel een periode waarin we onze geliefden opzoeken, maar ook vaak een eind aan de liefde maken. Hoe weet je nu dat het beter is om met je relatie te stoppen en dat dit het juiste moment is? Wetenschappers zochten het uit.

Ze deden onderzoek bij 447 mensen en ontdekten 27 redenen om samen te blijven, zoals emotionele verbondenheid, fysieke intimiteit, kinderen of geld. Er waren ook redenen om er mee te stoppen, zoals een gebrek aan vertrouwen, slechte seks of een nieuwe liefde.

De onderzoekers destilleerden daaruit drie factoren die cruciaal zijn bij het al dan niet verbreken van een relatie. Ten eerste gaat het simpelweg om het aantal positieve versus het aantal negatieve ervaringen. Die bepalen hoe tevreden je bent met je relatie. Ten tweede spelen investeringen een rol, zoals kinderen, een huis of gemeenschappelijke vrienden. De derde factor gaat over het aantal alternatieven dat iemand heeft: wat vinden vrienden en familie van de breuk? Is er snel een nieuwe partner gevonden of kun je juist goed alleen zijn?

Heb je meer positieve dan negatieve ervaringen, grote investeringen gedaan en weinig alternatieven dan zul je niet snel stoppen met je relatie. Ben je niet meer zo tevreden, woon je niet samen en heb je al een ander op het oog, dan ben je waarschijnlijk snel vertrokken.

Je kunt dus zelf een afweging maken door bovenstaande drie factoren voor je eigen relatie in te vullen, maar de wetenschappers waarschuwen wel: Je kunt je alternatieven gemakkelijk overschatten of juist onderschatten. Je weet immers vaak niet goed hoe andere reageren op je breuk en of die nieuwe liefde zich wel zo snel aandient.