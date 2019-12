4 aanwijzingen dat je partner klaar met je is

Scheidingen komen niet uit de lucht vallen. Ook als jijzelf denkt dat jullie relatie reuze leuk is kan je partner al signalen uitzenden dat zijn of haar koek bijna op is.

“ Als mensen uit elkaar gaan , zeggen ze vaak: ‘Ik heb geen idee wat er is gebeurd! Alles was perfect! ”

Scheidingscoach Trina Leckie , vertelt Elite Elite dat er altijd tekenen zijn. Let hier op: