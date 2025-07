Belgische Koning en Paus veroordelen Gaza. En wij? Wij zijn druk met antisemitisme

De wereld kijkt toe, en vooral de Nederlandse regerin is drukker met antisemitisme dan met moord op een volk, maar sommige stemmen klinken helder. Elders. Gisteren maakten zowel koning Filip van België als paus Leo XIV een krachtige morele vuist tegen het voortdurende geweld in Gaza . Terwijl het aantal slachtoffers blijft oplopen, hebben deze gezagsdragers hun positie onomwonden duidelijk gemaakt: wat er in Gaza gebeurt, is een schande voor de mensheid. De vraag die nu overblijft: wat doen wij?