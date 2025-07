Carice van Houten: Melisandre wordt… tatoeëerder?

Je denkt: Carice van Houten https://www.story.nl/showbizz/carice-van-houten-opvallende-baan~6795ff7 hééft het allemaal. Van Minoes tot Melisandre, internationale allure, een huis in Amstelveen, een Netflix-serie in de maak en een zoontje dat straks mag opscheppen op het scxahoolplein. Dus wat doe je als je alles in Hollywood en Hilversum wel een beetje gezien hebt? Dan stap je van het rode tapijt achter de tattoonaald – want Carice van Houten (jawel, dé Carice) vond het tijd voor een carrière als tatoeëerder.

Menigeen dacht dat de mooiste vrouwen van Nederland zich laten vereeuwigen in inkt óp hun lichaam bij de bekendste artiesten ter wereld. Carice? Die draait de rollen om en kiest ervoor haar volgende meesterwerk niet op het witte doek, maar op andermans huid te achterlaten. De eerste initiatieven schijnen, geheel in lijn met haar activistische inborst, vooral perfecte replica’s van Extinction Rebellion-logo’s, kattenpootjes en wellicht een subtiel Game of Thrones-easter egg of twee te bevatten.

De tattoo-machine is de nieuwe toverstaf – en haar eerste vrijwilliger was naar verluidt niemand minder dan Guy Pearce, die haar nu niet alleen als co-ouder, maar ook als wandelend schetsblok mag ondersteunen.

Is dit het definitieve afscheid van de camera’s? Absoluut niet, verzekert La van Houten op haar socials – binnenkort schittert ze gewoon weer op het scherm naast David Duchovny. Maar tot die tijd: wie een stukje Carice voor altijd op zijn lijf wil, weet waar hij moet zijn.

De moraal? In showbizzland is je carrière nooit in inkt gegoten – tenzij je Carice heet, en ook dat nu dus letterlijk doet.