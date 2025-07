4 signalen waaraan obers zien dat een date helemaal misgaat

Heb je ooit een date meegemaakt die zo chaotisch en verbijsterend was dat je je schaamde dat je erbij was? Je bent zeker niet de enige. De Reddit staat een paar getuigenverslagen.

Hier zijn een paar voorbeelden van veelvoorkomende maar zorgwekkende problemen in de huidige datingwereld, zodat je je iets minder rot voelt over je eigen mislukte dates.

1. Als ze voor jou willen bestellen

De klassieke controlerende date die denkt dat hij voor jou moet – en kan – bestellen.

“Een man probeerde voor zijn date te bestellen, zij vond dat niet leuk, maar het was nog vroeg in de date, dus ze zei niets; hij bestelde een duur voorgerecht dat zij niet wilde, alleen hij at het op”, schreef een Redditor. "Ze keek niet onder de indruk, maar leek toch interesse te veinzen. Toen het tijd was om het hoofdgerecht te bestellen, probeerde hij voor haar te bestellen, iets duurs, surf and turf. Ze zei: ‘Nee, dank je.’ Ze was vegetariër (iets wat al bekend was voor de date) en wilde het vegetarische gerecht.“

Hield hij zich in? Natuurlijk niet.

”Hij ... stond erop dat ze de surf and turf nam“, schreef de Redditor. ”Ze zei opnieuw nee, ze wilde het niet eten. Hij antwoordde met ‘hij kon het zich veroorloven, dus waarom niet?!’"

2. Als ze je hun hele levensverhaal vertellen zonder je één vraag te stellen

Dit lijkt dit een veelvoorkomend probleem in de huidige datingwereld: urenlang tekeer gaan zonder enige interesse in de ander te tonen.

Een ober: “Het aantal dates dat ik heb meegemaakt waarbij één persoon maar bleef praten over zichzelf en de ander geen enkele vraag stelde, was verbijsterend.”

“Er is altijd wel een date waarbij één persoon de hele tijd non-stop over zichzelf praat”, schreef iemand anders. “Zo'n 45 minuten lang alleen maar over zichzelf praten en de ander niet aan het woord laten komen. Meestal zijn het mannen die dit doen, maar ik zie vrouwen het soms ook doen.”

3. Als ze meer aandacht aan hun telefoon besteden dan aan jou

Ik vraag me vaak af of mensen zich realiseren hoe ongelooflijk onbeleefd het is om op hun telefoon te scrollen terwijl iemand actief een gesprek met hen probeert te voeren. Misschien kan het ze gewoon niets schelen.

Iemand was eens getuige van een jong stel op een date. Volgens de Redditor leek de jongen een gesprek te voeren, terwijl het meisje hem volledig negeerde en aan haar telefoon gekluisterd zat.

“Ze was constant aan het sms'en en foto's van het eten aan het maken”, schreef hij. “Af en toe zwaaide ze met haar hand alsof ze wilde zeggen ‘Sorry, ik stuur even een berichtje’, legde haar telefoon 30 seconden neer en pakte hem dan weer op om verder te sms'en.”

Tip voor daters: als je de ander niet je volledige aandacht kunt geven, blijf dan gewoon thuis.

4. Als ze niet kunnen stoppen met praten over hun broer of zus...

“Er kwam een man binnen met een vrouw, en elke keer als ik iets van hun gesprek opving, was de man enthousiast aan het praten over zijn zus”, schreef een Redditor. “‘Oh, en die ene keer, mijn zus ...’ 'Mijn zus heeft een geweldig verhaal ...‘ 'Je zou mijn zus geweldig vinden ...’ Je snapt het wel.”

“De vrouw met wie hij was, was erg beleefd en knikte alleen maar en luisterde naar alle geweldige verhalen over de zus van haar date”, vervolgden ze. “Op een gegeven moment ging ik naar hen toe, legde mijn handen onder mijn kin, glimlachte en zei: ‘Vertel me eens meer over je zus.’”