Europese landen hebben nieuwe en zwaardere sancties ingesteld. Dit zijn strenge regels die het voor Rusland moeilijker maken om geld te verdienen en goederen te verkopen in Europa.

Wat zijn die sancties eigenlijk?

Russische olie en gas kunnen niet meer zo makkelijk naar Europa verkocht worden.

Europese verzekeringsmaatschappijen mogen geen Russische olietankers vervoeren die olie boven een nieuwe, lagere prijsplafond verkopen.

Nog meer Russische banken zijn uitgesloten van het internationale betalingssysteem Swift.

Niet alleen Rusland wordt aangepakt: ook bedrijven en banken uit bijvoorbeeld China en India die Rusland helpen om sancties te ontwijken, worden nu gestraft.

Nieuwe regels voorkomen dat de beschadigde gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland ooit weer gebruikt worden zolang de situatie niet verandert.

Waarom worden deze stappen gezet?

Europa wil Rusland economisch raken, zodat het moeilijker wordt om de oorlog te betalen. Minder inkomsten betekent minder wapens en minder mogelijkheden voor Poetin om de strijd te blijven voeren. Tegelijkertijd probeert Europa ervoor te zorgen dat Europese bedrijven en consumenten niet te hard worden geraakt door bijvoorbeeld hoge energieprijzen.

Wat merken gewone mensen hiervan?

Benzine en energie werden een tijd duurder, maar nu de olie- en gasprijzen wereldwijd dalen, is dat minder merkbaar.

Sommige bedrijven moeten op zoek naar andere energieleveranciers.

Europese landen investeren meer in duurzame energie en importeren vaker gas uit Amerika.

Hoe reageert Rusland?

Rusland probeert economische pijn te ontwijken, bijvoorbeeld door olie te verkopen aan landen als India en Turkije, die het weer doorverkopen aan Europa. Maar de nieuwe Europese regels maken dit steeds lastiger.

Wat kan de volgende stap zijn?

Politici roepen nu ook in Amerika op tot strengere maatregelen. Er wordt gesproken over enorme importheffingen (extra belastingen op producten) uit landen die Russische olie kopen. Ook is er een discussie om het Russische geld dat in Europa is bevroren te gebruiken om Oekraïne verder te steunen.

Waarom is dit belangrijk?

Dit laat zien dat Europa niet alleen praat over vrede, maar ook echt durft door te pakken met beleid. Tegelijk blijven politici zoeken naar een balans: Rusland onder druk zetten, maar ook zorgen dat gewone Europeanen niet de dupe worden.