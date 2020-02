5 redenen waarom opa en oma belangrijk zijn voor je kind

Mensen gaan niet dood als ze geen kroost meer kunnen krijgen. Dat is raar en komt in de natuur verder niet voor (bijna). Dat moet een reden hebben. En die reden is dat een mensje opvoeden zo ingewikkeld is dat het goed is als drie generaties tegelijkertijd leven.

Ouders van nu geeft 5 redenen waarom de band tussen je kind en opa en oma belangrijk is.

1. Ze helpen je kind over verlatingsangst heen te komen

In het begin is het voor een kind bijna onverdraaglijk om zonder haar of zijn moeder te zijn. ‘Het huis van opa en oma is de perfecte plek voor kinderen om te ontdekken dat ze ook geliefd en veilig zijn op een andere plek dan thuis,’ zegt Haley Burress, schrijfster gespecialiseerd in opvoedkundige onderwerpen.

2. Ze maken je kind gelukkig

Ook veel vaders en moeders die er niet veel van terecht brachten toen ze zelf opvoeders waren zijn heel vaak schattig met hun kleinkinderen. En dat vinden die kleinkinderen erg fijn. Uit een onderzoek van de Universiteit van Boston blijkt dat een positieve relatie tussen grootouders en kleinkinderen de kans op depressieve gevoelens vermindert.

3. Ze hebben een positieve invloed op het gedrag van je kind

Kinderen die opgroeien met betrokken grootouders vertonen minder vaak emotionele uitbarstingen of gedragsproblemen.

4. Ze zijn een veilige haven

Vooral kinderen van gescheiden ouders hebben veel aan hun grootouders, blijkt uit onderzoek van de universiteit van Oxford. Ze hebben hierdoor minder aanpassingsproblemen. Psycholoog Susan Newman: ‘Grootouders zijn een veilige haven voor kinderen. Voor het emotioneel welzijn van een kind is het heel belangrijk om iemand te hebben die ze kunnen vertrouwen en die er altijd voor ze is.’

5. Ze geven je kind onverdeelde aandacht

Misschien voel je je wel eens schuldig omdat je zelden echt tijd hebt voor je kinderen. Dat hebben opa en oma wel (althans de meesten). En dat is in deze drukke tijden gezond voor kinderen: mensen meemaken die geen haast hebben.