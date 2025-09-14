Word je van worteltjes eten mooier of sneller bruin?

Worteltjes eten om bruiner te worden. Het klinkt bizar en toch staat TikTok bol van de video’s van influencers die erbij zweren. Maar wat klopt daar eigenlijk van?

Ja, het klopt dat je door het eten van wortelen een kleurtje kan krijgen, zij het niet echt bruin, maar eerder oranje . Dit heeft te maken met bètacaroteen, een oranje kleurstof die vooral in wortelen zit en zorgt voor de aanmaak van vitamine A.

Maar men moet wel 20 tot 50 mg bètacaroteen innemen gedurende een bepaalde periode, dit komt overeen met 3 tot 10 wortels per dag. We beoordelen deze claim als deels waar omdat je eerder een oranje kleur krijgt en zeer veel wortelen, of bètacaroteen, moet eten om een verandering in huidskleur op te merken.