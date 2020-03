Waarom je beter niet kunt scheiden (zeker als je kinderen hebt)

Je vindt je partner saai, jullie leven een sleur en tussen de lakens gebeurt er ook niet veel meer. Je vermoedt dat het gras bij de buren groener is, of in elk geval spannender en je besluit te scheiden. Doe het niet, is het advies van de meeste experts. Vooral wie een middelmatig relatie heeft is beter af door bij elkaar te blijven.

De Amerikaanse sociologe volgde 645 koppels met een slechte relatie. Na vijf jaar keek ze opnieuw hoe het ervoor stond. Een deel was gescheiden, maar het grootste deel was nog bij elkaar. Twee derde van deze ooit zo ongelukkige koppels was vijf jaar later gewoon weer heel gelukkig met elkaar.

Minder gelukkig na scheiding

Scheiden is daarentegen een grote bron van ongeluk. Talloze studies wijzen uit dat gescheiden mensen, zelfs als ze hertrouwen, minder gelukkig en gezond zijn dan koppels die bij elkaar zijn gebleven. Wie een middelmatige relatie beëindigt is het slechtst af, ontdekte onderzoeker Paul Amato. Hij volgde vijf jaar lang een grote groep koppels, die uit elkaar gingen. De helft had grote huwelijksproblemen, veel ruzie en misère. Zij werden ietsje gelukkiger van een scheiding. Maar wat veel opmerkelijker was: de stellen die geen slecht huwelijk hadden, maar ook geen droomrelatie voelden zich een stuk ongelukkiger na de scheiding. Ze wilden van hun relatie geen 7 maar een 9 maken, maar dat bleek lastiger dan gedacht.

Kinderen

En dan hebben we het nog niet over de kinderen die in het spel zijn. Het fabeltje dat kinderen pas gelukkig zijn als papa en mama dat zijn, is al lang ontkracht. Kinderen hebben veel minder last van een slecht huwelijk dan hun ouders dus alleen als er echt hele heftige ruzies en zware ellende is, zijn kinderen beter af na een scheiding. Hebben ouders een middelmatig huwelijk dan hebben kinderen een fijn en stabiel gezinsleven dat compleet overhoop wordt gehaald door een scheiding. Bovendien worden de ouders ook meestal niet beter van een scheiding.

Voor kinderen is het bijna altijd beter om bij elkaar te blijven bevestigt een grote overzichtsstudie nog maar eens. Kinderen van gescheiden ouders doen het gemiddeld minder goed op sociaal, emotioneel en academisch gebied. Ook hebben ze meer gezondheids- en gedragsproblemen. Zelfs kleinkinderen hebben soms nog last van de scheiding van hun grootouders.

Te hoge verwachtingen en mindere periodes

Reden van veel scheidingen is dat mensen niet inzien dat mindere periodes weer kunnen overgaan. In een mensenleven gebeurt van alles, van de tropenjaren met jonge kinderen tot een verhuizing of overlijden van dierbaren. Dat kan leiden tot veel spanningen binnen de relatie, maar het wil niet zeggen dat er iets fundamenteel mis is.

Verder denkt onderzoeker Amato dat onze verwachtingen te hoog zijn. Vroeger was een huwelijk goed als het stabiliteit, financiële zekerheid en een fijn gezinsleven opleverde, nu willen we emotionele verbondenheid en diepgaand contact. Je partner moet ook je beste vriend zijn en soms is hij of zij dat even niet. Heb dan geduld en gooi niet direct de handdoek in de ring.