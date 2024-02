Waarom je smartphone zo slecht is voor je relatie

Er zijn drie miljoen singles in Nederland. We trouwen minder, gaan vaker uit elkaar, hebben minder seks en krijgen minder kinderen. Hoe wij met nieuwe technologie omgaan, speelt daarbij een rol.

Omri Gillath, hoogleraar psychologie aan de universiteit van Kansas, deed er onderzoek naar en kwam tot enkele verrassende conclusies. Zo wordt de relatie met je partner sterker als je je gevoelens persoonlijk, face-to-face blootgeeft. Deel je je gevoelens online met al je vrienden op Facebook dan verslechtert dat juist de relatie met je partner. Mogelijk omdat die het gevoel krijgt de laatste te zijn die ervan hoort.

Wegwerprelatie

Ander belangrijk punt van de hoogleraar: relaties zijn steeds meer een wegwerpproduct. Er blijkt zelfs een verband tussen de mate waarin je geneigd bent om spullen weg te gooien en hoe makkelijk je sociale relaties verbreekt. Alleen al nadenken over een verhuizing vergroot de bereidheid om spullen weg te gooien én relaties af te danken.

Zo'n 'wegwerprelatie' komt overeen met het zogenoemde Tinder-effect: het gebruik van datingapps leidt tot een andere kijk op duurzame relaties en romantiek. Het is zo eenvoudig om de ene relatie 'weg te gooien' en een andere te beginnen. Door de overvloed aan opties worden we lichtzinniger en kiezen we sneller voor vrijblijvende contacten in plaats van lange relaties, aldus de hoogleraar.

Zijn idee voor een oplossing? Jonge mensen bewust aanleren hoe belangrijk relaties zijn, hoe je een partner vindt en hoe je een relatie gezond houdt. En vaker je smartphone wegleggen natuurlijk.