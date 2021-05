Relaties: zo maak je goed ruzie

Als je denkt dat het een slecht teken is dat je soms ruzie hebt met je partner dan zit je er naast. Ruzie is prima, als je het op de goede manier doet. “Dat jullie weleens stevig in de clinch gaan met elkaar, is absoluut geen reden om je zorgen te maken”, zegt Lesley Verhofstadt, hoofddocent gezinspsychologie aan de Universiteit Gent tegen EOS. “Conflicten zijn inherent aan een relatie en ontstaan als wat je nodig hebt, doelen of voorkeuren van partners elkaar doorkruisen.”

Conflicten tussen partners zijn onvermijdelijk, beaamt communicatiewetenschapper Catalina Toma (University of Wisconsin-Madison, VS). Dat we als geliefden voldoende raakvlakken hebben, sluit niet uit dat er tussen ons ook uitgesproken verschillen bestaan.

Een conflict ontstaat volgens de Nederlandse advocaat en auteur Aernoud Bourdrez doordat de ander iets doet wat gevoelig ligt, of voor hem of haar pijnlijk is. “Dat gevoel uitspreken of daarover de strijd aangaan heeft als voordeel dat partners van elkaar gaan begrijpen wat belangrijk is voor de ander. Van het wegstoppen van die pijn gaat de pijn niet over. Het leidt eerder tot een maagzweer.”

“Een bekende manier om conflicten kleiner te maken, is om terug te gaan. Te vragen aan de ander: ‘Waar begon de ruzie volgens jou?’ Als je teruggaat naar waar het vandaan komt, kom je weer terecht bij die haar in de boter en kun je er eerder om lachten.”

Elkaar de mantel uitvegen is nodig om je ongenoegen te ventileren, je frustraties de vrije loop te laten, er eens uit te gooien wat op je lever ligt. “Zo leer je elkaar beter kennen en begrijpen”, merkt Bourdrez op. “Je deelt iets van jezelf, wat maakt dat je samen iets opbouwt.

”Volgens psycholoog Ramana Durvasula (California State University) duidt ruziemaken erop dat je geeft om je relatie. Als niet meer ruziet, betekent dat vaak dat een van beide partners de relatie voor bekeken houdt. Helemaal uitzichtloos wordt het als de partners het allebei hebben opgegeven en er alleen nog rimpelloze onverschilligheid rest.