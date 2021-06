Na corona veel minder one-night-stands

Voor zoekende singles waren het zware tijden, vrijwel zonder seks. Maar volgens Amerikaans onderzoek hebben velen van hen het toch nog naar hun zin gehad dankzij virtuele seksuele intimiteit. Dat blijkt uit een onderzoek onder 2.900 vrijgezelle Amerikanen tussen 18 en 40 jaar oud.

42 procent van de respondenten wil weer fysieke intimiteit na de pandemie en is blij om weer de datingscene in te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten. Maar tweederde is van plan om na de pandemie net zo virtueel intiem te blijven als het afgelopen jaar, want dat is goed bevallen. Dan gaat het om videochats (61%), sexting (54%) en telefoonseks (47%).

Sterker nog, 64 procent van de singles zegt dat het begrip 'intiem' tijdens de lockdown een nieuwe betekenis. Bijna zes op de tien (57%) hechten nu meer waarde aan andere vormen van intimiteit, zoals emotionele of intellectuele intimiteit, terwijl 45 procent minder waarde hecht aan fysieke contact.

Opvallend is dat meer mannen dan vrouwen geen zin meer hebben n onenightstands