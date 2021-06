Hoe Joost Prinsen Noraly Beyer het hof maakte

Bijna 50 jaar was hij samen met Emma. Zij was zijn alles. En de rouw na haar dood was dan ook indringend.

Tot Joost Prinsen dacht dat hij verder moest. En ook weer iets van lust voelde. Voor het eerst in vijftig jaar was hij ineens weer een vrije jongen. En dat bracht een belangstelling voor seks bij hem boven van het soort dat hij ontwend was. ‘Het wordt tijd voor een date, pap’, zei zijn jongste dochter Fleur in juni toen ze genoeg had van zijn zelfbeklag.

Dat was nog te vroeg. Maar een tijdje later was het niet te vroeg, vertelt hij aan de Volkskrant. De Volkskrant: "In een ver verleden had hij kort met Noraly Beyer gewerkt en vond haar toen ontzettend leuk. Ze was van zijn leeftijd. Via via kreeg hij haar contactgegevens, en waagde de sprong: hij nodigde haar uit voor een kopje koffie. Het klikte, maar de sprong werd een huppeltje doordat hij corona kreeg en hij een tijdlang niet kon afspreken. ‘Lieve prins, ik stuur je een bosi en een brasa om verder te genezen’, schreef de vroegere nieuwslezeres hem. Eenmaal koortsvrij en genezen verklaard, nodigde hij haar uit voor een lunch bij hem thuis. ‘Daar hebben we toen aan de keukentafel een beetje onhandig zitten zoenen als kinderen van 16 in een portiek.’ Daarna inviteerde hij haar voor het avondeten, met het verzoek haar tandenborstel mee te brengen. ‘Die was rood.’"