Man vergeet dat hij getrouwd is en wordt opnieuw verliefd op zijn vrouw

Op een zaterdagavond afgelopen december lagen Peter en Lisa Marshall lekker knus op de bank naar hun favoriete tv-show te kijken, toen Peter Lisa aankeek en vroeg of ze met hem wilde trouwen. Wat hij zich niet meer herinnerde, is dat ze al getrouwd waren.

Peter (56) die drie jaar eerder de diagnose Alzheimer kreeg, was al veel vergeten, zelfs de droomrelatie die hij met zijn Lisa had. Hij was vergeten waar ze elkaar ontmoet hadden, wanneer ze voor het eerst kusten en ook dat ze getrouwd waren.

"Het is hartverscheurend," vertelt de 54-jarige Lisa tegen CNN. "We hebben zoveel mooie herinneringen, maar het doet pijn, want ik wil altijd zeggen: 'Weet je nog toen...?' Ik wil samen herinneringen ophalen, maar Peter kan zich niets meer herinneren van nu en heel weinig van 20 jaar geleden."

Zijn huwelijksaanzoek raakte haar erg. "Het was zo ontroerend. Hij werd twee keer verliefd op me. Ik voel me vereerd. Ik lijk wel een prinses, zoals Cinderella. Ik ben het gelukkigste meisje in de wereld," zegt Lisa.

Op 26 april stonden Peter en Lisa voor de tweede keer voor het altaar. Ze legden opnieuw, zij het in een versimpelde versie, hun trouwgeloften af. "We blijven bij elkaar tot het eind," zegt Lisa. "Niets kan ons scheiden, niets."