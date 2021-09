In deze maand gaan mensen het vaakst vreemd

Misschien denk je dat het frivole voorjaar of de zinderende zomer het meest aanzetten tot vreemdgaan, maar dat is niet zo. Vooral in september slaan de schuinsmarcheerders hun slag.

Onder experts wordt zelfs gesproken van sekstember. In de Britse Metro noemt relatiedeskundige Jessica Leoni de maand na de zomervakantie 'gevaarlijk'. "Vakanties zijn vaak een keerpunt voor koppels. Dan realiseren ze zich dat ze weinig gemeen hebben of dat de seks saai is. Zelfs als ze in een mooie omgeving zijn met goed weer”, aldus Leoni. "Als je partner zich vreemd gedraagt sinds hij of zij weer terug naar kantoor is deze maand. Kun je je afvragen wat er speelt.”

De lockdowns en de terugkeer naar kantoor zouden de kans op overspel nog vergroten, blijkt uit onderzoek van vreemdgangerswebsite IllicitEncounters. Bijna 80 procent van de ondervraagden stelt dat affaires makkelijker worden nu ze weer naar kantoor gaan na een lange periode van thuiswerken. Meer dan de helft is anders naar zijn relatie gaan kijken door de pandemie.

Ben je bang dat je partner er een ander op nahoudt, let dan niet alleen extra goed op in september, januari (na de kerstvakantie) en februari zijn eveneens populair om overspel te plegen.