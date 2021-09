Experts over waarom we onze ex idealiseren. En hoe je daar vanaf komt

Een relatiebreuk kan zeker voor degene die verlaten is, diepe sporen nalaten. Een potentiële nieuwe geliefde kan het maar moeilijk winnen van de ex, die maar al te vaak op een voetstuk wordt geplaatst. "Er ontstaan een romantisch, maar inaccuraat beeld."

Relatietherapeut en seksuoloog Wim Slabbinck vertelt in Het Laatste Nieuws: “Na een breuk denk je plots nostalgisch terug aan alle zaken die je mist, ook al vond je die voordien zo gewoontjes of normaal. Afstand is een raar beestje, het creëert verlangen. En ja, het maakt je ex ineens aantrekkelijker.”

Een breuk leidt tot rouw. Slabbinck: “We hebben de neiging om onze ex op een voetstuk te plaatsen en te idealiseren. Na verloop van tijd creëert dat een romantisch beeld van het verleden, terwijl dat niet altijd accuraat is.”

Banale details

“Sommige mensen die beslissen om uit elkaar te gaan, kunnen daar enorm lang van afzien. Angst speelt daarbij een grote rol. Deze mensen zijn liefdesbang: bang om zich opnieuw open te stellen en weer pijn te ervaren. Dan moet de klik met een nieuw persoon wel héél overtuigend zijn om je opnieuw over te durven geven. We verwachten dan bijna een 11 op 10.”

Relatietherapeut Sarah Hertens: “Als jouw hart gebroken werd, zal je sneller je ex idealiseren en als ijkpunt nemen. Bij nieuwe partners ga je bovendien onbewust op zoek naar negatieve dingen. Vaak zijn dat kleine dingen à la ‘Oei, zijn tanden staan toch een beetje scheef.’ Of: ‘Haar stem klinkt net iets te hoog.’ Je zoomt in op banale details waardoor je het geheel uit het oog verliest.”

Ze noemt de hechting aan een ex verslavend. "Elke keer dat je aan je ex denkt, een oude liefdesbrief herleest of foto’s bekijkt op sociale media, voed je die verslaving en begrijpt je brein niet dat het over is.” Vermijd dus die emotionele triggers is haar advies en blijf niet hangen in het verleden.