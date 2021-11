Mannen lijden meer onder scheiding

Uit elkaar gaan is een onaangename ervaring voor beide mensen in een relatie. Veel mensen denken dat vrouwen de meest emotionele partners zijn. Maar uit een nieuwe studie blijkt dat dit niet het geval is wanneer paren uit elkaar gaan. Onderzoekers van Lancaster University zeggen dat mannen meer emotionele pijn en liefdesverdriet lijken te ervaren bij een scheiding.

Een team van psychologen begon dit onderzoek om de grondoorzaken van relatieproblemen te onderzoeken. Onderzoekers wilden de meest voorkomende problemen van scheidende mensen in kaart brengen, onder mensen die niet in relatietherapie zijn gegaan.

"De meeste kennis over relatieproblemen komt van studies van mensen in relatietherapie. Dat zijn dus mensen die de tijd, het geld en het motief hebben om aan hun relatieproblemen te werken", legt Charlotte Entwistle uit, hoofdauteur uit van de studie. Geen gemiddelde mensen dus.

In een anoniem online forum met 184.000 mensen die berichten plaatsen over hun relatieproblemen, ontdekten de onderzoekers dat communicatie het grootste probleem is. Een op de vijf mensen zegt moeite te hebben over de problemen te praten met hun partner. Een op de acht zegt dat hij/zijn de partner niet vertrouwt.

Uit het onderzoek bleek dat de meeste mensen op het forum wilden praten over de emotionele pijn – in plaats van het probleem zelf.

In tegenstelling tot de stereotypen rond scheiden, constateert het team dat mannen meer geneigd zijn hun liefdesverdriet te bespreken dan vrouwen.

"Het feit dat hartzeer vaker door mannen wordt besproken, benadrukt dat mannen minstens zo emotioneel worden beïnvloed door relatieproblemen als vrouwen", zegt Entwistle.