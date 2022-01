Mannen in slechtere gezondheid als ze lang single zijn of veel verbroken relaties hebben

Vrouwen kunnen beter zonder man dan mannen zonder vrouw. Tenminste als het over hun gezondheid gaat. Uit nieuw onderzoek blijkt dat mannen die lang single zijn of wiens relatie vaak op de klippen loopt, een slechtere gezondheid hebben.

Onderzoekers van de universiteit van Kopenhagen volgden 4.835 Denen tussen de 48 en 62 jaar voor een periode van 26 jaar. Er waren data over hun relatiestatus in die jaren en hun bloed werd onderzocht op ontstekingswaarden.

Mannen die twee of meer breuken hadden doorgemaakt hadden 17 procent hogere ontstekingswaarden dan mannen die al die tijd in een vaste relatie zaten. Mannen die zeven jaar of langer single waren hadden 12 procent hogere ontstekingswaarden. Bij vrouwen had de relatiestatus geen invloed op de ontstekingswaarden.

“Onze studie toont aan dat mannen van middelbare leeftijd die lang single blijven of vaak weer alleen vallen, een kwetsbare groep zijn”, reageert onderzoeksleider professor Rikke Lund. Ze noemt een aantal verklaringen: “Het is al bewezen dat mannen van die leeftijd doorgaans afhankelijker zijn van hun partners dan vrouwen en meestal een kleiner sociaal netwerk hebben. Dat werkt eenzaamheid in de hand. Er is ook bewijs dat mannen die alleen leven niet altijd goed voor zichzelf zorgen, en meer afwachtend zijn om een dokter te contacteren bij medische problemen. Vrouwen kunnen na een breuk dan weer vaker terecht bij vrienden en familie, en kunnen zo de stress die ze ervaren wellicht beter opvangen. Iemand hebben om mee te praten kan een groot verschil maken. Dat weten we.”