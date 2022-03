De 5 stadia van rouw na een verlies of scheiding

Als je iemand verloren hebt, aan de dood of aan een scheiding, zal je heel verdrietig zijn. Het lijkt alsof dat nooit zal ophouden. Maar dat is niet waar. Het zal beter worden. En er zitten stadia in je ellende.

1. Ontkenning

Je wordt ontslagen van je baan, maar de volgende dag sta je toch vroeg op en begin je je klaar te maken om naar kantoor te gaan, voor het geval je baas van gedachten verandert. Je oma is onlangs overleden, maar je hebt nog steeds het gevoel dat ze de telefoon oppakt als je belt om hallo te zeggen.

Eerst is er ontkenning.

"Ontkenning verwijst naar de moeilijkheid om de realiteit van een verlies te begrijpen", zegt klinisch psycholoog Dr. Josell.

Symptomen van ontkenning tijdens het rouwproces kunnen zijn:

Geloven dat er een fout is gemaakt en dat je geliefde niet echt weg is.

Weigeren om je verlies te bespreken.

Jezelf bezig houden met werk of andere dingen, zodat je je verliesgevoelens niet onder ogen hoeft te zien.

Doen alsof je geliefde op vakantie is gegaan of binnenkort terug zal komen.

Doorgaan met praten over je verloren geliefde in de tegenwoordige tijd.

Woede

"Woede is een volkomen natuurlijke reactie en in het geval van verlies kan het op verschillende bronnen worden gericht", zegt dr. Josell. Het kan zich ook manifesteren als schuld - het gevoel dat iemand anders schuld heeft aan je verlies.

Je bent misschien boos op jezelf vanwege een vermeende rol bij het verlies, of zelfs op je geliefde omdat hij is overleden. Misschien ben je boos op dokters of eerstehulpverleners omdat ze je geliefde hebben 'laten sterven', of op God omdat hij zoiets oneerlijks en tragisch heeft laten gebeuren.

Stel dat u uw baan bent kwijtgeraakt en boos bent op de collega die jouw werk op zich heeft genomen. Of je kon je hypotheek niet betalen en moest je ouderlijk huis verkopen, waardoor je boos werd op politici over de toestand van de economie.

Het gevecht aangaan

Veel mensen proberen om hun verlies te verwerken door het gevecht aan te gaan of door zichzelf doelen op te leggen. Het is in deze fase van rouwverwerking dat mensen marathons gaan lopen tegen bepaalde ziektes, een wereldreis maken of vanaf nu echt stoppen met roken.

Depressie

Het is normaal om verdrietig te zijn als iemand van wie je houdt overlijdt of je verlaat. Symptomen:

Verlies van hoop over de toekomst.

Zich richtingloos, verloren of verward voelen over je leven.

Moeite met concentreren.

Moeite met het nemen van beslissingen.

Aanvaarding

Hoeveel verdriet en pijn je als nabestaande ook hebt, er komt een dag dat je gaat proberen om het verlies een plaatsje te geven. Dit betekent níet dat je iemand dan niet meer mist of dat je probeert om de overledene te vergeten. Het betekent wél dat je probeert om je leven in te richten zonder de geliefde om je heen.