ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pas op met mediteren: er zit een duistere kant aan (en de voordelen zijn nauwelijks bewezen)

gezondheid
door Pieter Immerzeel
woensdag, 17 september 2025 om 12:38
ANP-514260987
Mindfulness wordt vaak gepresenteerd als hét wondermiddel tegen stress en burn-out. Maar onderzoek laat zien dat mediteren ook een keerzijde kan hebben, die zelden wordt benoemd.
Volgens een overzicht van meer dan 40 jaar onderzoek zijn er namelijk ook negatieve effecten op de gezondheid. Zo kan meditatie angst en depressie aanwakkeren en zelfs leiden tot psychotische klachten, dissociatie, vervreemding van jezelf en gevoelens van paniek. Opvallend is dat dit niet alleen gebeurt bij mensen met al bestaande psychische problemen. Ook gezonde deelnemers kunnen problemen krijgen.
Dit is niet nieuw. Al in 1976 waarschuwde psycholoog Arnold Lazarus dat meditatie “ernstige psychiatrische problemen zoals depressie, agitatie en zelfs schizofrenie” kan uitlokken.
Ondertussen is mindfulness uitgegroeid tot een miljoenenindustrie, die alleen al in de VS goed is voor 2,2 miljard dollar. Toch ontbreekt in populaire apps, boeken en cursussen vaak elke waarschuwing voor mogelijke bijwerkingen. Boeddhistisch leraar en professor Ronald Purser noemt het in zijn boek McMindfulness zelfs een vorm van “kapitalistische spiritualiteit”.
Zelfs Jon Kabat-Zinn, grondlegger van de moderne mindfulness-beweging, gaf in 2017 toe dat “90 procent van het onderzoek naar de positieve effecten ondermaats is”.
De grootste mindfulness-studie ooit leverde in 2022 een teleurstellend resultaat op. Het welzijn van kinderen verbeterde niet ten opzichte van de controlegroep en kwetsbare kinderen konden er zelfs slechter van worden. Toch kreeg dit nauwelijks media-aandacht.
Is het dan nog wel verantwoord om mindfulness massaal te verkopen zonder duidelijke informatie over mogelijke risico’s? Steeds meer onderzoekers vinden van niet. Toch reageren veel docenten volgens ervaringsdeskundigen met ongeloof: wie klachten meldt, krijgt vaak het advies “gewoon door te mediteren”.
Er bestaan inmiddels gespecialiseerde websites, handboeken en zelfs een klinische dienst in de VS voor mensen die serieuze klachten hebben ontwikkeld door meditatie. Maar wetenschappelijk advies over veilig mediteren staat nog in de kinderschoenen.
Bron: Science Alert

Lees ook

9 voordelen van mediteren volgens de wetenschap9 voordelen van mediteren volgens de wetenschap
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

chelms-varthoumlien-j-zQJk6aaaA-unsplash

Wetenschappers vinden oudste mummies ter wereld en ze zijn duizenden jaren ouder dan die uit Egypte

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

Loading