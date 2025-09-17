Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

Ongeveer twee miljoen Nederlanders leven met een constante piep of ruis in hun oren. Ze hebben last van tinnitus (oorsuizen). Voor de meesten is het vervelend, maar draaglijk. Voor 1 tot 3 procent is het echter een marteling die hun leven volledig beheerst. Een medicijn bestaat er niet, maar psycholoog Rilana Cima van de Maastricht University heeft nu een behandeling ontwikkeld die perspectief biedt.

“Tinnitus is geen geluid dat via je oren naar je hersenen gaat, maar een geluid dat je hersenen zelf maken”, legt Cima uit in het AD. “Alles wat we horen, zien of voelen komt doordat bepaalde delen van onze hersenen actief zijn. Bij tinnitus ontstaat een patroon dat de hersenen opvatten als geluid, ook al is dat er in werkelijkheid niet.”

Paradox

Veel patiënten proberen het geluid te onderdrukken door stilte te vermijden of afleiding te zoeken met tv of muziek. Maar dat werkt averechts. “Ze vermijden stilte, of proberen krampachtig niet aan hun tinnitus te denken. Ironisch genoeg versterkt dat het probleem: hoe harder je probeert het te onderdrukken, hoe erger het aanwezig blijft.”

Volgens Cima werkt tinnitus hetzelfde als angststoornissen. “Als de hersenen tinnitus interpreteren als gevaar, dan lijkt het op andere angstklachten. Van andere angsten, zoals een spinnenfobie of hoogtevrees, weten we dat blootstelling aan de angst heel effectief is om het te verhelpen.”

Cognitieve gedragstherapie

Daarom bestaat de behandeling uit cognitieve gedragstherapie, waarbij patiënten juist worden blootgesteld aan het tinnitusgeluid. “In onze behandeling werken we met contrasten. We laten bijvoorbeeld een patiënt eerst een activiteit doen en heel veel geluid horen. Als ze daar klaar mee zijn, doen ze helemaal niks en is het helemaal stil.”

Het resultaat mag er zijn: “Door het brein te laten ervaren dat het tinnitusgeluid géén bedreiging vormt, verschuift de piep langzaam naar de achtergrond.” Bij 80 procent van de patiënten is er merkbare verbetering.