ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Peter Janssen
woensdag, 17 september 2025 om 12:54
bijgewerkt om woensdag, 17 september 2025 om 13:34
ANP-43223077
Ongeveer twee miljoen Nederlanders leven met een constante piep of ruis in hun oren. Ze hebben last van tinnitus (oorsuizen). Voor de meesten is het vervelend, maar draaglijk. Voor 1 tot 3 procent is het echter een marteling die hun leven volledig beheerst. Een medicijn bestaat er niet, maar psycholoog Rilana Cima van de Maastricht University heeft nu een behandeling ontwikkeld die perspectief biedt.
“Tinnitus is geen geluid dat via je oren naar je hersenen gaat, maar een geluid dat je hersenen zelf maken”, legt Cima uit in het AD. “Alles wat we horen, zien of voelen komt doordat bepaalde delen van onze hersenen actief zijn. Bij tinnitus ontstaat een patroon dat de hersenen opvatten als geluid, ook al is dat er in werkelijkheid niet.”
Paradox
Veel patiënten proberen het geluid te onderdrukken door stilte te vermijden of afleiding te zoeken met tv of muziek. Maar dat werkt averechts. “Ze vermijden stilte, of proberen krampachtig niet aan hun tinnitus te denken. Ironisch genoeg versterkt dat het probleem: hoe harder je probeert het te onderdrukken, hoe erger het aanwezig blijft.”
Volgens Cima werkt tinnitus hetzelfde als angststoornissen. “Als de hersenen tinnitus interpreteren als gevaar, dan lijkt het op andere angstklachten. Van andere angsten, zoals een spinnenfobie of hoogtevrees, weten we dat blootstelling aan de angst heel effectief is om het te verhelpen.”
Cognitieve gedragstherapie
Daarom bestaat de behandeling uit cognitieve gedragstherapie, waarbij patiënten juist worden blootgesteld aan het tinnitusgeluid. “In onze behandeling werken we met contrasten. We laten bijvoorbeeld een patiënt eerst een activiteit doen en heel veel geluid horen. Als ze daar klaar mee zijn, doen ze helemaal niks en is het helemaal stil.”
Het resultaat mag er zijn: “Door het brein te laten ervaren dat het tinnitusgeluid géén bedreiging vormt, verschuift de piep langzaam naar de achtergrond.” Bij 80 procent van de patiënten is er merkbare verbetering.
Bron: AD

Lees ook

Tinnituspatiënt Arjen Lubach kraakt laks overheidsbeleid wat betreft gehoorschadeTinnituspatiënt Arjen Lubach kraakt laks overheidsbeleid wat betreft gehoorschade
Tinnitus gelinkt aan nog een serieuze gezondheidskwaalTinnitus gelinkt aan nog een serieuze gezondheidskwaal
Tinnitus nog altijd een onderschat probleem: 'Vloedgolf' aan nieuwe patiënten in aantochtTinnitus nog altijd een onderschat probleem: 'Vloedgolf' aan nieuwe patiënten in aantocht
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

chelms-varthoumlien-j-zQJk6aaaA-unsplash

Wetenschappers vinden oudste mummies ter wereld en ze zijn duizenden jaren ouder dan die uit Egypte

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

Loading