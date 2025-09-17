Dit gebeurt er met je lichaam als je te veel eiwitten eet

Veel eiwitten eten, het blijft maar hip. Proteïnebars, eiwitshakes, gewoon een eitje is allang niet meer genoeg. Maar is meer eiwit altijd beter?

Eiwit is, samen met koolhydraten en vetten, een van de drie belangrijkste macronutriënten in ons dieet. Het levert aminozuren die je lichaam nodig heeft voor van alles: van spieropbouw en hormoonproductie tot een sterk immuunsysteem en een gezonde huid.

Toch waarschuwen voedingsdeskundigen dat sociale mediatrends ervoor zorgen dat veel mensen onnodig veel eiwit binnenkrijgen. “Meer eiwit betekent niet automatisch meer voordeel”, zegt voedingsdeskundige dr. Michelle Cardel van WeightWatchers. “Zodra je genoeg hebt gehad, doet extra eiwit weinig. Belangrijker is de balans met vezels.”

Te veel eiwit, te weinig vezels

Wie doorschiet in eiwitrijke diëten maar vezels links laat liggen, kan last krijgen van spijsverteringsproblemen zoals constipatie, legt dr. David Liska (Cleveland Clinic) uit. “We raden 25 tot 35 gram vezels per dag aan, plus voldoende water.”

Dat is belangrijk, want uit Amerikaanse cijfers blijkt dat meer dan 90 procent van de vrouwen en 97 procent van de mannen de aanbevolen hoeveelheid vezels niet haalt.

Hoeveel eiwit heb je nodig?

De officiële richtlijn is 0,8 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht per dag. Voor iemand van 68 kilo komt dat neer op ongeveer 55 gram. Voor wie wil afvallen of veel sport, kan de behoefte wat hoger liggen, maar krachttraining blijft cruciaal om spieren op te bouwen en te behouden.

De 30/30/30-regel

Cardel zelf hanteert een simpele formule: 30 gram eiwit, 30 gram vezels, 30 minuten bewegen per dag. “Zo houd ik mijn gezondheid in balans,” zegt ze.

Volgens Liska is het Mediterrane dieet een ideaal uitgangspunt: rijk aan groenten, fruit, peulvruchten, olijfolie en voldoende eiwit. Dit eetpatroon wordt gelinkt aan gezonde darmen, een sterk hart- en vaatstelsel en een lager risico op darmkanker.