Europa geeft Trump weer zijn zin. Nu over Russische olie

Europa kan mooi praten over de macht van de Unie. Maar i n de praktijk blijkt daarvan erg weinig in de 'onderhandelingen' met Donald Trump . Eerst ging de commissie al door de knieën bij de machtsstrijd om de handel en accepteerde Ursula von der Leyen een heffing van 10 procent op alle Europese export naar de VS.

Trump stelt dus steeds nieuwe eisen. Vorige week eiste hij dat Europa alle import van olie en gas uit Rusland stopt. Von der Leyen is gisteren naar Engeland gevolgen om Trump ook de onderdanigheid van Europa op dit punt aan te bieden.

"De Russische oorlogseconomie, die draait op inkomsten uit fossiele brandstoffen, financiert het bloedvergieten in Oekraïne", schreef ze dinsdag op X. "Om daar een einde aan te maken, zal de Commissie voorstellen de uitfasering van de Russische fossiele import te versnellen."

Von der Leyen meldde ook dat de Commissie binnenkort haar negentiende pakket sancties tegen Rusland presenteert. Het nieuwe pakket richt zich op cryptovaluta, banken en energie.