Gisteren stond drie jonge meiden volop in de belangstelling die van jongs af aan is geleerde hoe je goed op een foto komt: dat is een belangrijk deel van hun taak. Ze deden het prima en maakte het plechtige gedoe lichter en leuker.

De gouden regel: kin naar beneden

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar doe je kin een heel klein beetje omlaag . Veel mensen hebben de neiging om hun kin in de lucht te steken als ze op de foto gaan, maar dit ziet er onzeker uit en je kijkt tegen twee neusgaten aan. Door je kin ongeveer 0,5 tot 1 cm naar beneden te doen, creëer je een krachtige, zelfverzekerde uitstraling.

Maak je nek langer

Voor een elegante uitstraling is het belangrijk om je nek te verlengen. Dit doe je door:

- Je rug recht te houden

- Je schouders naar beneden en achteren te trekken

- Je kin licht naar voren te kantelen (het "oren naar voren" trucje)

- Je gezicht richting de camera te duwen

Deze houding voorkomt niet alleen een onderkin, maar zorgt ook voor een strakkere kaaklijn.

Als je dit doet, heb je het gevoel dat je voor gek staat. En dat is ook zo: het is een onnatuurlijke houding. Maar op de foto lijkt het geweldig.

De perfecte hoek: niet frontaal

De 3/4 hoek is universeel het meest flatterend. Dit betekent dat je je gezicht niet recht van voren naar de camera richt, maar iets schuin en van de zijkant. Een volledig frontaal beeld maakt je gezicht breder, terwijl een lichte draai direct een actievere en slankere uitstraling geeft.

Houd je hoofd een klein beetje schuin voor een speelse en natuurlijke look. Dit voorkomt dat je hoofd kaarsrecht boven je schouders staat, wat statisch overkomt.

De geheime trucjes voor gevorderden

De tongtechniek

Druk je tong tegen je gehemelte terwijl je je kaken strak op elkaar houdt (zonder te krampachtig te doen). Dit creëert automatisch een strakkere kaaklijn - een trucje dat al jaren door fotomodellen wordt toegepast.

De camera positie

Zorg dat de camera op ooghoogte of lichtjes van bovenaf fotografeert. Een camera die van onderaf naar boven moet richten, zorgt vrijwel altijd voor een onflatteuze onderkin. Zorg dat de camera op ooghoogte of lichtjes van bovenaf fotografeert. Een camera die van onderaf naar boven moet richten, zorgt vrijwel altijd voor een onflatteuze onderkin. Zorg dat de camera op ooghoogte of lichtjes van bovenaf fotografeert. Een camera die van onderaf naar boven moet richten, zorgt vrijwel altijd voor een onflatteuze onderkin.

Leun subtiel naar voren

Leun iets naar voren vanaf je middel richting de camera. Dit voelt misschien onnatuurlijk, maar het maakt een wereld van verschil voor je uitstraling.