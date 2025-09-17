6 tekenen dat je de vriendschap beter kan beëindigen

Vriendschappen hebben de natuurlijke neiging om door verschillende fases te gaan. Op het ene moment ben je super close met iemand en heb je het over alles met elkaar, maar een paar jaar later blijft het bij een beetje chatten en zien jullie elkaar nog maar zelden. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom een vriendschap
zich zo ontwikkelt: één van de twee gaat bijvoorbeeld trouwen, terwijl de ander single blijft; één kiest voor een totaal ander carrièrepad dan de andere; één krijgt kinderen en de andere niet. Alhoewel deze veranderingen ervoor kunnen zorgen dat één of zelfs beide van streek zijn, is het een natuurlijke en gezonde verandering in de vriendschap. We groeien en evolueren allemaal als individuen, dus waar we eerst in waren geïnteresseerd hoeft niet te weerspiegelen waar we op dit moment in geïnteresseerd zijn. Echter zijn er ook momenten in je leven dat een vriendschap niet meer werkt en het beter is om uit elkaar te gaan. Dit kan een zeer moeilijke beslissing zijn en daarom volgen hieronder 6 tekenen die kunnen aantonen dat het wellicht beter is om de vriendschap te beëindigen: