6 tekenen dat je de vriendschap beter kan beëindigen

Liefde, relaties, geluk
door Ans Vink
woensdag, 17 september 2025 om 9:38
bijgewerkt om woensdag, 17 september 2025 om 9:39
Vriendschappen hebben de natuurlijke neiging om door verschillende fases te gaan. Op het ene moment ben je super close met iemand en heb je het over alles met elkaar, maar een paar jaar later blijft het bij een beetje chatten en zien jullie elkaar nog maar zelden. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom een vriendschap zich zo ontwikkelt: één van de twee gaat bijvoorbeeld trouwen, terwijl de ander single blijft; één kiest voor een totaal ander carrièrepad dan de andere; één krijgt kinderen en de andere niet. Alhoewel deze veranderingen ervoor kunnen zorgen dat één of zelfs beide van streek zijn, is het een natuurlijke en gezonde verandering in de vriendschap. We groeien en evolueren allemaal als individuen, dus waar we eerst in waren geïnteresseerd hoeft niet te weerspiegelen waar we op dit moment in geïnteresseerd zijn. Echter zijn er ook momenten in je leven dat een vriendschap niet meer werkt en het beter is om uit elkaar te gaan. Dit kan een zeer moeilijke beslissing zijn en daarom volgen hieronder 6 tekenen die kunnen aantonen dat het wellicht beter is om de vriendschap te beëindigen:
  1. Ze zijn kritisch op jou
    Hebben ze kritiek op je kleding? Halen ze je naar beneden omdat je iets niet ‘perfect’ hebt uitgevoerd? Of praten ze slecht over je tegenover anderen?
  2. Ze zijn meer bezig met een concurrentiestrijd
    Benadrukken ze continu dat zij beter zijn dan jij? Hebben ze iets bereikt en kleineren ze jou vervolgens omdat het jou niet gelukt is? Beginnen ze met één van jouw hobby’s, zodat ze je kunnen verslaan op je eigen grondgebied?
  3. Ze gebruiken je
    Vragen ze je altijd om een gunst? Zijn ze je geld schuldig, maar bedenken ze steeds nieuwe excuses om je niet terug te betalen? Of komen ze altijd naar jou als ze hulp nodig hebben, maar zijn ze er nooit op het moment dat jij hulp nodig hebt?
  4. Ze versieren je partner
    Of ze gaan daten met een ex zonder het met jou te overleggen. Zulke acties tonen aan hoe weinig respect iemand heeft voor jullie vriendschap.
  5. Ze liegen tegen je
    Regelmatige leugens hebben een negatief effect op de echtheid van de vriendschap. Eerlijkheid en kwetsbaarheid zorgen voor diepte binnen een relatie, iemand die chronisch leugens vertelt gaat een dergelijke relatie alleen maar om zeep helpen.
  6. Ze steunen je niet
    Als jij het moeilijk hebt, zijn ze er dan voor jou? Bieden ze een luisterend oor? Ondersteunen ze jou in het behalen van je persoonlijke doelen?
Bron(nen): Hufftington Post
