De beste therapie voor relatieproblemen

Veel relaties lopen op de klippen. Vaak doen stellen voor ze uit elkaar gaan nog een poging de zaak te redden met behulp van een therapeut. Relatietherapieën helpen – maar met wisselend succes. Emotionally Focused Therapy (EFT) oftewel emotiegerichte relatietherapie werkt volgens onderzoekers van de Universiteit van Trier veel beter dan de meeste andere therapieën.

Samen met bepaalde gedragstherapieën is EFT "superieur aan andere therapiemethoden", zegt psychotherapie-onderzoeker Wolfgang Lutz van de Universiteit van Trier. Uit tientallen onderzoeken blijkt dat het na korte tijd helpt bij partnerproblemen en dat bijna geen enkele andere therapie dat kan.

De basis van emotiegerichte relatietherapie is de hechtingstheorie. Kinderen leren in hun jeugd om anderen te vertrouwen - of ze leren dat juist niet. Een goede band met de ouders biedt niet alleen fysieke nabijheid, voeding en bescherming , maar biedt ook een veilige haven om de wereld te verkennen en helpt kinderen om te gaan met opwinding en emoties . Gehechtheidservaringen uit de kindertijd hebben invloed op latere relaties.

In stressvolle situaties zoeken mensen troost en veiligheid bij hun naasten. Terwijl kinderen naar hun ouders zoeken voor een veilige haven , wenden volwassenen zich meestal tot hun partner. Bij hem of haar voel je je geliefd, begrepen en geaccepteerd.

Als onze geliefde ons echter afwijst of ons zelfs aanvalt tijdens een ruzie , reageren we met woede, teleurstelling, frustratie en verdriet. De beste manier om de stress die deze emoties veroorzaken te verlichten, is begrip en nabijheid. De partner kan echter niet beide bieden tijdens een conflict, hij is immers degene die de stress veroorzaakt. De ruzie gaat aan de oppervlakte over de vraag waarom de een niet doet wat de ander wil – stofzuigen of zo – maar gaat ten diepste over veiligheid.

Gangbare vormen van relatietherapie focussen zich vaak op oppervlakkige ergernissen en de communicatie - dus op het stofzuigen. Het is echter gebleken dat het aanpakken van de onderlinge irritaties en de het kunnen praten met elkaar niet voldoende is om het als stel te redden. EFT relatietherapie focust zich juist op de hechting. In hoeverre durven partners van elkaar emotioneel afhankelijk en met elkaar verbonden te zijn

"Als volwassenen in hun jeugd de ervaring hebben gehad dat ze hun emoties - ook al zijn het woede en verdriet - aan hun ouders kunnen tonen en kunnen rekenen op troost en begrip, zijn ze meestal veilig gehecht", zegt Roesler. Maar er zijn ook mensen met een onveilige gehechtheid die als kind werden genegeerd en gestraft als ze boos, verdrietig of behoeftig waren. Deze volwassenen vinden het moeilijker om met hun eigen gevoelens en die van hun partner om te gaan. Het is geen wonder dat er vaak een bepaalde crisis is in relaties wanneer twee mensen die onveilig gehecht zijn samenkomen, zegt Christian Roesler, relatietherapeut, tegen Die Zeit.

Volgens Die Zeit heeft EFT de toekomst om de scheidingsgolf te beheersen en te zorgen dat mensen die eigenlijk best aardig bij elkaar passen niet nodeloos in een scheiding belanden.

Christian Roesler heeft ervaren dat EFT voor de meeste paren erg goed is. Studies ondersteunen dit: zelfs bij zogenaamde hoogrisicoparen, wier conflicten bijzonder gewelddadig en vooral beschuldigend zijn, verbetert de relatie duurzaam met emotiegerichte relatietherapie. Ongeveer 80 procent van de paren herstelt volledig en blijft jarenlang gelukkig bij elkaar, volgens vervolgonderzoeken ( Journal of Marital and Family Therapy: Susan M. Johnson, 2016 ). Uit een metastudie blijkt dat driekwart van de onderzochte paren hun relatie met hun partner als volledig hersteld beschreef na slechts twaalf therapiesessies.