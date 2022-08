Een op de vijf mensen op Tinder heeft relatie en gaat dus vreemd: “Ik miste dat extraatje”

Allemaal vrijgezellen onder elkaar, zou je denken als je je aanmeldt op dating-app Tinder. Maar niets is minder waar. Volgens onderzoek heeft een op de vijf een relatie.

Tenminste in België zou dat zo zijn, concludeert gepromoveerd psycholoog Elisabeth Timmermans van de KU Leuven. In haar boek Liefde in tijden van Tinder schrijft ze dat mensen vooral willen kijken of ze nog goed in de markt liggen of op zoek zijn naar iemand met dezelfde seksuele oriëntatie.

In Vlaamse krant Het Laatste Nieuws vertellen twee mensen over hun Tinder-escapades terwijl hun partner thuiszit. Zo vertelt de 42-jarige Emiel: "Ons gezinsleven is sowieso prioriteit nu, maar ik mis dat extraatje. Ik ben iemand die heel sportief is en veel energie kwijt moet. Al is het niet dat ik totaal geen seks krijg, maar mijn vriendin is regelmatig moe, heeft geen goesting of denkt er niet meer aan." En dus zoekt hij vertier op Tinder.

Stefanie (38) heeft vijf kinderen en had een man met wie de relatie niet denderend is. "Hij hield van twee dingen: zijn werk en lauw bier." Tijdens een avondje uit met vriendinnen maakte ze een profiel aan. Al snel kwam ze Joren tegen. “Zomaar mijn huwelijk aan de kant schuiven, vond ik te veel een sprong in het diepe. Maar de spanning bij Joren was zo groot, dat ik hem opbelde en zei: ik wil je vanavond zien.” Het mondde uit in een wilde romance en uiteindelijk het einde van haar huwelijk. Ze is nog altijd met Joren.