Waarom kijkt je hond soms tijdenlang zo glazig naar je?

Heb je een hond dan zul je waarschijnlijk vaak aangestaard worden door die kwispelende viervoeter. Maar waarom doet-ie dat eigenlijk, zo glazig naar je kijken?

Je zou denken dat hij trek heeft in eten of een rondje wandelen. Of wil hij gewoon aandacht? Als een hond je snoezig aankijkt, is dat een teken dat hij graag in je buurt is en je leuk vindt. Het aanhankelijke wezen houdt van je. De weeïge blik wordt vaak vergezeld met een ontspannen houding en kwispelende staart.

Mochten de mondhoeken naar beneden hangen, een licht gegrom uit het dier voortkomen en de algehele lichaamshouding nogal agressief zijn, dan heb je te maken met een boze hond. Hij waarschuwt om niet dichterbij te komen en dingen van hem af te pakken of je met zijn eten te bemoeien.

In de natuur gebruiken dieren het staren meestal om dominantie en gezag uit te stralen. De wolf, voorouder van de hond, ziet staren als een bedreiging. Mocht je een roedel tegenkomen op de Veluwe, weet dan dat je een confrontatie aangaat met de wilde dieren, als je ze diep in de ogen kijkt. Honden zijn na duizenden jaren samenleven met de mens, dit instinct veelal kwijtgeraakt, en hebben geleerd dat lang oogcontact een teken van liefde is.