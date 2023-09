Onderzoekers bepalen de 5 stadia van een relatie

In een nieuw onderzoek is in detail gekeken naar hoe mensen zich in de verschillende stadia van hun relatie voelen en welk fysiologisch aspect daarbij komt kijken. Volgens psychologe Dr Linda Papadopoulos is het fascinerend om te zien hoe in de allerbelangrijkste menselijke emotie 5 duidelijk verschillende stadia te onderscheiden zijn. "Sterker nog, terwijl de relatie groeit, kan elk stadium kan opnieuw worden beleefd." De 5 stadia zijn vlinders in de buik, bouwen, assimilatie, eerlijkheid en stabiliteit: Vlinders in de buik - Kenmerkt zich door een sterke seksuele aantrekkingskracht, verdwaasdheid, gewichtsverlies en improductiviteit. Biologisch gezien maken beide partners meer testosteron en oestrogeen aan. 56% geeft aan een hoger libido te hebben. Mensen vergeten te eten en vaak krijgen mensen ineens weer puistjes Bouwen - Na de eerste fase inclusief een eventuele huwelijksreis, leren partners elkaar beter kennen en beginnen ze te bouwen aan hun relatie. Het lichaam produceert nu hormonen waardoor de hartslag wat sneller gaat en de geliefden af en toe een groot geluksgevoel krijgen dat vergelijkbaar is met het effect van drugs. Ze denken aan vrijwel niets anders dan aan hun fijne, nieuwe relatie. 44% krijgt slaaptekort en 29% kan zich minder goed concentreren Assimilatie - Het koppel heeft nu ervaren dat hun partner 'goed' is, nu moet de relatie nog 'goed' zijn. 27% voelt verhoogde stress door gedachten over of beide partners wel hetzelfde willen en dezelfde wensen hebben voor de toekomst. Het wordt veel serieuzer en het draait nu om 'komen we hier samen uit?' Eerlijkheid - De 'echte' partner, de ware persoon komt nu naar voren. Bij 15% levert dit angst, stress en twijfel op. Hoe serieuzer de relatie wordt, hoe meer kwetsbaarheid maar ook stress kan opdoemen, en ongemakkelijkheid rondom de relatie Stabiliteit - Als een koppel de emotionele achtbaan van de eerste 4 stadia kan handelen, komt het in stadium 5 terecht, dat zich kenmerkt door vertrouwen en intimiteit. 50% van de ondervraagden is in de dit stadium beland en 23% wordt daar erg gelukkig van. Biologisch gezien versterkt een krachtig hormoon, dat bij zowel mannen als vrouwen vrijkomt tijdens het orgasme, de band. Oxytocine versterkt eveneens de verbintenis Het onderzoek is uitgevoerd door eHarmony, een datingsite met veel leden. De ondervraagden kregen vragenlijsten en psychologische testen.