Waarom zoveel koppels hun relatie na ruim 8 jaar verbreken

De helft van de relaties sneuvelt vroeg of laat en relatief vaak gebeurt dat na 8,2 jaar blijkt uit onderzoek. Die 7-year-itch bestaat dus, maar waarom geven zoveel koppels er na zo'n lange tijd alsnog de brui aan?

Volgens relatie-expert Robert Taibbi heeft dat te maken met de verschillende fases die we in ons leven doormaken. Hij stelt dat er op allerlei vlakken - van familierelaties tot werk - een stabiele fase is van ongeveer zeven jaar, waarna een onrustige overgangsfase volgt van twee tot drie jaar en daarna start een nieuwe fase.

Taibbi legt uit dat in een relatie na vijf tot acht jaar een of beide partners in een onrustige fase terechtkomen. De samen opgebouwde routines, gewoontes en normen en waarden werken niet meer. Zaken als stabiliteit, veiligheid of gewoon een gezin zijn niet meer het belangrijkst. Er ontstaan nieuwe behoeftes.

En het gevolg is dat koppels onenigheid krijgen óf dat ze juist langs elkaar heen gaan leven. Kinderen, werk en hobby's slokken alle tijd op. De relatiebreuk laat dan wat langer op zich wachten, maar komt meestal als nog. Het gevoel dat in beide situaties, ontstaat is: "Dit werkt niet, ik stop ermee en begin opnieuw.” Na twee of drie onrustige jaren krijgen mensen dan een nieuwe relatie en begint het hele proces weer van voor af aan.

Volgens Taibbi is het overigens niet nodig om opnieuw te beginnen. "De uitdaging is om je bewust te zijn van dat rusteloze gevoel en de emoties die daarbij komen kijken.” Vraag je af wat er veranderd is en wat de nieuwe behoeftes van beiden zijn. Probeer daar invulling aan te geven. Dat scheelt een hoop onrust.