Nieuw: kerkelijke uitvaart van honden en katten

Volgende week opent de eerste kerk in ​Duitsland voor begrafenissen van huisdieren. Steeds meer verdrietige eigenaren willen op een respectvolle plek afscheid nemen van hun geliefde harige vrienden. De kerk, genaamd ​St Paul's, is een voormalige Methodistenkerk en bevindt zich in de stad ​Albstadt. Vanaf 2 december kunnen mensen hier speciale herdenkingsdiensten bijwonen, compleet met een professional die het afscheid begeleidt.

De kerk is toegankelijk voor iedereen, ongeacht religie. Het heeft moderne faciliteiten, zoals livestreaming voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn, een muzieksysteem en een projector voor het tonen van foto's van de overledene.