PostNL schiet omhoog op Damrak na bekendmaking groeiplannen

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse effectenbeurs is woensdag licht hoger geopend, in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve later op de dag. De verwachting is dat de centrale bank de leenkosten in de grootste economie ter wereld gaat verlagen. PostNL maakte een koerssprong van 6,5 procent, nadat het bedrijf nieuwe groeiplannen had bekendgemaakt en financiële doelstellingen had vastgesteld voor 2028.

Het post- en pakketbedrijf verwacht dat de omzet in dat jaar meer dan 4 miljard euro bedraagt en dat het bedrijfsresultaat boven de 175 miljoen euro uitkomt. Vanaf 2026 wil het bedrijf jaarlijks meer dan 600 nieuwe locaties met pakketautomaten openen. Eind 2028 zijn er zo in totaal 3600 automaten beschikbaar in Nederland.

De AEX stond kort na opening 0,1 procent hoger op 912,73 punten. De MidKap won eveneens 0,1 procent, op 888,87 punten. De beurs in Frankfurt opende 0,4 procent hoger, in Parijs steeg de CAC40 0,3 procent.