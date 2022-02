Waarom je partner het slechtste in je naar boven haalt

De afgelopen dagen konden we lezen over een nieuwe studie die aantoonde dat wie een relatie heeft dikker wordt. Logisch: je hoeft geen moeite meer te doen om een partner te scoren. Bovendien zit je vaak samen romantisch in restaurants of op de bank met wijn en kaas. Daar word je allemaal niet slanker van.

Maar behalve je gewicht zijn er nog meer dingen waarop een partner een slechte invloed heeft.

1. Je wordt bazig

De een ontwikkelt de vervelende eigenschap om de ander steeds te corrigeren. Meestal is het de vrouw die de man terechtwijst, omdat hij te weinig in het huishouden doet en niets opruimt. Je wil niet bazig zijn, maar je moe wel om te voorkomen dat je man doet alsof hij in een hotel woont.

2. Je drinkt meer

Als je er allebei van houdt, is de kans groot dat je niet minder gaat drinken als je een relatie hebt. Toegegeven, echt laat wordt het misschien niet meer, maar er blijkt elke keer weer een reden te bedenken om nog even samen een flesje wijn open te trekken.

3. Je wordt een gezondheidsnazi

Meestal is het de vrouw, maar soms ook de man, die wil dat de partner gezonder gaat leven. Dus zit de een de ander continu achter de broek met kiwi's en broccoli of een tas met sportkleding.

4. Je wordt moe

De meeste mensen slapen nu eenmaal beter als ze alleen in bed liggen. Je nachtrust gaat dus achteruit nu je het bed moet delen met een snurkend, draaiend en woelend wezen. Dat geldt overigens niet voor iedereen.

5. Je liegt

Het is een cliché, maar het gebeurt echt. De vrouw liegt over de prijs van haar nieuwe kleding, de man vertelt niets over zijn parkeerboete.

Door je partner word je dus een bazige, vermoeide, leugenachtige probleemdrinker. En je wordt nog dik ook.