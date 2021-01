Klitten: het verrassende signaal dat je relatie het niet gaat redden

Niemand die aan een relatie begint, kan zich voorstellen dat het ooit over zal zijn. Toch geldt dat een derde van de huwelijken sneuvelt en zelfs de helft van alle relaties. De wetenschap heeft getracht voorspellende indicatoren vast te stellen voor het al dan niet slagen van een relatie en komt tot een opmerkelijke bevinding.

Onderzoek onder 168 koppels die 13 jaar werden gevolgd, wijst namelijk uit dat juist stellen die bijzonder veel liefde toonden in het begin van hun relatie later vaker uit elkaar gingen. “De koppels die na meer dan zeven jaar huwelijk uit elkaar gingen, waren als pasgetrouwd stel extreem aanhankelijk. Ze toonden bijna een derde meer affectie dan de mensen die na vele jaren nog steeds gelukkig getrouwd waren”, schrijven de onderzoekers.

Het is het idee dat liefde blind maakt dat uiteindelijk tot een scheiding leidt. De hevig verliefde stellen zien in het begin alleen maar de positieve kanten. Later als de verliefdheid minder wordt, blijken ze veel minder goed bij elkaar te passen dan ze in het begin dachten. Koppels die een gelijkmatiger verloop van de liefde kennen, komen minder voor verrassingen te staan en blijven daardoor vaker bij elkaar, is de redenering.

Het verklaart mogelijk ook waarom echtscheidingen vaker voorkomen bij mensen die heel veel geld uitgeven aan een bruiloft. Ook zij zijn wellicht zo hevig verliefd dat ze dat met een duur huwelijksfeest kenbaar willen maken.

Andere signalen dat je huwelijk op de klippen zal lopen is als een van beide of allebei weinig moeite doet voor de relatie of als de een de ander niet genoeg waardeert. “Ook kan routine een gevaar vormen. Wanneer een relatie een sleur wordt in plaats van een doorlopend avontuur is dat een slecht teken. Dat is het moment waarop we niets meer toevoegen aan de relatie en elkaar voor lief nemen.” Het is het begin van het einde volgens de onderzoekers.