Financial Times: VS annuleerde top met Poetin om extreme Russische eisen

De Verenigde Staten annuleerden de geplande top tussen president Donald Trump en Vladimir Poetin nadat Rusland een memo had gestuurd aan Washington waarin werd vastgehouden aan harde eisen voor de beëindiging van de oorlog met Oekraïne. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen.

Eerder deze maand kwamen Trump en Poetin telefonisch overeen elkaar te ontmoeten in de Hongaarse hoofdstad Boedapest om te bespreken hoe er een einde kan worden gemaakt aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Enkele dagen later stuurde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een memo, waarin werd vastgehouden aan eisen zoals territoriale concessies, een forse vermindering van de Oekraïense strijdkrachten en garanties dat het land nooit lid zal worden van de NAVO.

De VS annuleerden vervolgens de top na een telefoongesprek tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Na dit gesprek vertelde Rubio aan Trump dat Moskou geen bereidheid toonde om te onderhandelen, zei een van de bronnen tegen de Times.