Wat is het bloedgroepdieet? En werkt het?

Het bloedgroepdieet is een voedingsconcept dat suggereert dat iemands bloedgroep bepaalt welke voedingsmiddelen het beste zijn voor hun gezondheid en spijsvertering. Volgens dit dieet zou elke bloedgroep (A, B, AB, O) specifieke voedingsmiddelen moeten consumeren of vermijden om de stofwisseling te stimuleren, gewichtsverlies te bevorderen en ziekten te voorkomen. Het dieet deelt voedingsmiddelen in drie categorieën in: gunstig, neutraal, en te vermijden, afhankelijk van de bloedgroep.

### Werking per Bloedgroep

- **Bloedgroep O**: Wordt beschouwd als de oudste bloedgroep , geassocieerd met voorouders die jagersverzamelaars waren. Mensen met deze bloedgroep zouden vooral baat hebben bij een dieet rijk aan eiwitten uit vlees, terwijl ze beter granen en bepaalde bonen kunnen vermijden.

- **Bloedgroep A**: Zou beter passen bij een vegetarisch dieet, met een focus op plantaardige eiwitten en het vermijden van rood vlees. Dit reflecteert de levensstijl van agrarische samenlevingen.

- **Bloedgroep B**: Mensen met deze bloedgroep zouden een gevarieerd dieet kunnen hebben, inclusief vlees, zuivelproducten, en granen. Ze zouden echter bepaalde linzen, noten, en tarweproducten moeten vermijden.

- **Bloedgroep AB**: Wordt gezien als een mix van A en B, met een dieet dat zowel plantaardige als dierlijke eiwitten omvat, maar met bepaalde beperkingen van beide.

### Wetenschappelijke Onderbouwing

Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat de effectiviteit of de gezondheidsvoordelen van het bloedgroepdieet ondersteunt. Onderzoekers hebben geen verband gevonden tussen bloedgroep en de noodzaak voor specifieke diëten. De theorieën achter het bloedgroepdieet, inclusief de ontwikkeling van bloedgroepen en hun invloed op de spijsvertering of gezondheid, komen niet overeen met de huidige wetenschappelijke inzichten over bloedgroepen. Bovendien is het dieet kritisch bekeken omdat het een simplificatie zou zijn van complexe voedingsbehoeften en het niet gebaseerd is op solide wetenschappelijke gegevens.