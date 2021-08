Lichaamstaal: zo weet je of iemand je aardig vindt

Het is een van de belangrijkste vragen die door je hoofd gaat als je een potentiële partner ontmoet: Wat vindt diegene van mij? Een deskundige legt uit dat je aan de hand van lichaamstaal veel kunt afleiden.

Lichaamstaalexpert Vanessa Van Edwards vertelt aan lifestyle-website Well + Good: “Wanneer je amper 30 minuten lang koffie gaat drinken met iemand stuur je zo’n 800 non-verbale signalen uit.” Ten eerste is het van belang om naar iemands houding te kijken. “Wanneer mensen genieten van je aanwezigheid, willen ze zo dicht mogelijk bij jou zijn. Een gesprekspartner zal zijn voeten richten naar iemand die hij het leukst vindt, omdat hij onbewust naar die persoon toe wil stappen.”

Als iemand zijn gezicht vaak aanraakt, voelt hij zich zelfverzekerd gaat Van Edwards verder. “Dit geldt vooral voor vrouwen, maar is ook toepasbaar op mannen. Een vrouw speelt vaak met haar haar. Dit laat feromonen vrij, wat de aandacht trekt.” Is er geen interesse dan gebeurt het omgekeerde.

Het belangrijkste is natuurlijk oogcontact. “Wanneer iemand interesse in jou heeft wil diegene oxytocine aanmaken, beter bekend als het knuffelhormoon. Oogcontact is belangrijk bij aantrekking. Wanneer iemand op dezelfde manier naar jou kijkt maak je oxytocine aan, wat je een warm gevoel geeft.” En een open deur: kijkt de ander naar beneden of veel op zijn telefoon dan heeft hij vermoedelijk geen interesse.