Wat gescheiden vrouwen graag anders hadden gedaan in hun huwelijk

Een echtscheiding is een van de ergste dingen die je meemaakt in je leven. Gevoelens van spijt en schuld spelen vaak een rol. Achteraf hadden mensen het dan ook graag anders aangepakt. The Huffington Post vroeg een aantal vrouwen wat ze dan anders hadden gedaan als ze hun huwelijk over konden doen. De antwoorden zijn opvallend eensluidend: bijna allemaal hebben ze te maken met zelfstandigheid en assertiviteit. "Ik wilde dat ik meer voor mezelf was opgekomen," antwoordde een vrouw bijvoorbeeld. Een ander zei: "Ik had me moeten realiseren dat ik meer ben dan iemands echtgenote."

Hulp vragen

Zo vertelt blogger Valencia Morton van Millionairess Mama aan de Huffpost dat ze om hulp had moeten vragen: "Ik liet maatschappelijke druk met me aan de haal gaan. Ik dacht dat ik een supermoeder en supervrouw moest zijn, perfect op elk gebied. Ik legde mezelf elke dag onmogelijke taken op en kreeg snel een burn-out. Ik besloot te scheiden, omdat ik het zag als de enige mogelijkheid om uit mijn stressvolle leven te stappen. Ik was zo verbitterd en boos op een man die niet wist waarom. Ik had gewoon moeten zeggen: ik heb je hulp nodig. Als ik beter gecommuniceerd had over mijn gevoelens waren we misschien nog bij elkaar geweest."

Te lang gewacht

Scheidingscoach Tara Eisenhard vindt dat ze een slechte situatie te lang heeft laten duren. "De verwachtingen van mijn man voor onze relatie en ons leven samen veranderden niet lang nadat we trouwden. Daar hadden we veel ruzie over. Achteraf wilde ik dat ik de moed had gehad en het zelfbewustzijn om er wat aan te doen. In plaats van in mijn kracht te staan, vermeed ik de lelijke waarheid van ons bestaan samen en stond ik het toe dat de relatie maar bleef duren terwijl we er allebei aan onderdoor gingen."

Autonomie

"De meeste spijt heb ik ervan dat ik geen autonomie had in ons huwelijk," zegt schrijver Patty Blue Hayes. "Ik creëerde een ongezonde dynamiek door mijn man als de belangrijkere persoon te zien in onze relatie. In plaats van een carrière, hobby's en interesses na te streven voor mijn eigen groei en ontwikkeling, over-identificeerde ik me met de rol van echtgenote. Uit die rol haalde ik al mijn eigenwaarde. Toen die dynamiek ongezond werd, zag ik het niet, omdat ik al mijn persoonlijke kracht in iemand anders handen had gelegd."

Eigen verantwoordelijkheid

Lisa Lavia Ryan steekt de hand in eigen boezem als het gaat om spijt over haar scheiding. "Ik wilde dat ik meer had nagedacht over mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik was zo druk met het aanwijzen van een schuldige dat ik niet genoeg aandacht had voor wat ik zelf anders had kunnen doen. Deels omdat ik jong en onvolwassen was. Ik was er nog niet achter dat ik mijn geluk niet kan laten afhangen van iemand anders. Ik ging er vanuit dat het einde van mijn huwelijk het begin van een perfect leven zou betekenen, omdat hij het probleem was. Nu weet ik dat ik het beter wat harder had kunnen proberen. Onze scheiding was verschrikkelijk voor de kinderen. Vanuit dat perspectief heb ik veel spijt."

Verloren in relatie

Schrijver Eden Strong vertelt de Huffpost: "Ik wilde dat ik mezelf niet zo was verloren in mijn relatie. Ik heb alles gegeven wat ik had. Wat ik zelf wilde en nodig had, zette ik opzij als ik dacht dat dat beter was voor ons huwelijk. Maar aan het eind maakte het niet alleen mezelf kapot, er was ook geen fundament meer voor een stabiele relatie. Je kunt er niet voor een ander zijn als je er niet eens voor jezelf bent. Als ik het allemaal over mocht doen dan had ik mezelf meer tot prioriteit gemaakt."

Gevoelens opkroppen

Auteur Trish Eklund wilde ook dat ze meer voor zichzelf was opgekomen. "Ik had meer voor mezelf moeten vechten, voordat de echte problemen begonnen. Ik liet over me heen lopen tijdens ruzies, kropte mijn gevoelens op en negeerde mijn eigen behoeftes ten koste van die van hem. Ik ben nu een veel sterker persoon dan tien jaar geleden toen we scheidden. Er zijn zoveel dingen die ik anders zou doen. Ik vecht nu voor mezelf, omdat ik weet dat ik het waard ben."

Bron: The Huffington Post



Foto: Yspeert/HH