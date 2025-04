De 3 kenmerken van veerkrachtige mensen, die jij ook wilt hebben

Veerkracht is belangrijk, niet alleen in het dagelijks leven, maar vooral ook om moeilijke tijden zo goed mogelijk door te komen. In haar TedX-talk definieert Dr. Lucy Hone, die zelf haar dochter van 12 verloor door een auto-ongeluk, de drie geheimen van veerkrachtige mensen.

Veerkrachtige mensen weten dat lijden deel uitmaakt van het leven

Wanneer moeilijke tijden komen, lijken ze te begrijpen dat lijden hoort bij het menselijk bestaan. Deze kennis voorkomt dat je je een slachtoffer voelt of gediscrimineerd. Je vraagt niet: "Waarom ik?" Je vraagt: "Waarom niet ik?" Verschrikkelijke dingen kunnen jou overkomen, net als iedereen. Veerkrachtige mensen zien altijd het positieve

Veerkrachtige mensen zijn erg goed in het selectief richten van hun aandacht. Ze kunnen situaties realistisch beoordelen en zich concentreren op dingen die ze kunnen veranderen en accepteren wat ze niet kunnen veranderen. Probeer dingen te vinden om dankbaar voor te zijn. Veerkrachtige mensen bagatelliseren het negatieve niet, maar hebben een manier gevonden om zich op het goede te richten. Richt je op wat nog steeds goed is in de wereld, ondanks alles wat er gebeurd is. Veerkrachtige mensen vragen zich af wat hen kan helpen

Berg de oude foto's op, stop met het bekijken van zijn Facebook-pagina en wees aardig voor jezelf. Door je te bedenken wat je kan helpen, neem je weer plaats achter het stuur en krijg je enige controle over je besluitvorming. Let op waar je aandacht aan besteedt. Vraag je af of de manieren waarop je denkt en handelt voor of tegen je werken.