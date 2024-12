Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

Je kunt anderen soms beter begrijpen als je de oorzaak kent achter hun gedrag. Met name bij mensen die een ingewikkelde jeugd hebben gehad, slecht gehecht zijn of te weinig liefde kregen toen het het hardste nodig was kun je het soms merken aan onuitgesproken signalen.

Hier zijn zeven herkenbare tekenen.

Je past je aan aan de stemming van anderen

Mensen met een moeilijke jeugd zijn vaak extreem gevoelig voor de emoties van anderen. Dit komt doordat ze als kind moesten omgaan met onvoorspelbare stemmingen van ouders of verzorgers. Ze leren zichzelf weg te cijferen om conflicten te vermijden.

Je verontschuldigt je vaak onnodig

Overmatig excuses maken kan voortkomen uit angst voor afwijzing of conflicten. Dit gedrag is vaak het gevolg van een onveilige hechting in de kindertijd, waarbij goedkeuring zoeken belangrijk werd om zich veilig te voelen.

Je wilt iedereen tevreden houden

De drang om anderen blij te maken, zelfs ten koste van jezelf, is een veelvoorkomend patroon. Dit gedrag, ook wel "people pleasing" genoemd, ontstaat vaak uit een behoefte aan acceptatie en het vermijden van confrontaties.

Je bent extreem onafhankelijk of juist afhankelijk

Sommige mensen ontwikkelen een sterke onafhankelijkheid als reactie op emotionele verwaarlozing, terwijl anderen juist emotioneel afhankelijk worden. Beide uitersten kunnen wijzen op hechtingsproblemen die in de jeugd zijn ontstaan.

Je hebt moeite met relaties aangaan

Bindingsangst of problemen met toewijding komen vaak voor bij mensen met jeugdtrauma’s. De angst om gekwetst te worden zorgt ervoor dat sommigen afstand houden in relaties.

Je analyseert jezelf voortdurend

Mensen die trauma hebben ervaren, hebben vaak de neiging om zichzelf en hun emoties obsessief te analyseren. Dit is een manier om controle te houden en onverwachte pijn te vermijden.

Je hebt ongezonde gewoonten

Een moeilijke jeugd kan leiden tot slechte zelfzorg, zoals slechte hygiëne of ongezonde eetgewoonten. Dit gedrag kan voortkomen uit verwaarlozing of een gebrek aan structuur tijdens de kindertijd.